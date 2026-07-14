Ημέρα της Βαστίλης: Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι - Η Γαλλία γιορτάζει την 14η Ιουλίου

Η Ημέρα της Βαστίλης, η εθνική εορτή της Γαλλίας, γιορτάζεται σήμερα, 14 Ιουλίου, με την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Στη φετινή παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα και δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν εντυπωσιακές διελεύσεις πάνω από το Παρίσι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης είναι η έντονη ευρωπαϊκή παρουσία, με στρατιωτικά αγήματα από χώρες να παρελαύνουν μαζί με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και κοινής άμυνας.

Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκεται ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με δεκάδες ξένους ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Η φετινή τελετή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, ενώ η διοργάνωση δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην υποστήριξη προς την Ουκρανία. Στην παρέλαση συμμετέχει και ουκρανικό στρατιωτικό άγημα, ενώ στον αεροπορικό σχηματισμό εμφανίζονται γαλλικά και συμμαχικά αεροσκάφη.

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά σε ολόκληρη τη Γαλλία και διεθνώς. Η ημέρα ολοκληρώνεται με εορταστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και το καθιερωμένο βραδινό θέαμα με πυροτεχνήματα και drones στον Πύργο του Άιφελ, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Υπενθυμίζεται πως η σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» πραγματοποιήθηκε την παραμονή της 14ης Ιουλίου.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στο Παρίσι και συντονίζεται από κοινού από τη Γαλλία και τη Βρετανία. Στον συνασπισμό συμμετέχουν πλέον 37 χώρες, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο των Απομάχων, με τη γαλλική προεδρία να επιδιώκει να ενισχύσει το μήνυμα ενότητας προς το Κίεβο. Σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι ήθελαν να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως δεν μπορεί να βασίζεται στην κόπωση από τον πόλεμο για να αποδυναμωθεί η στήριξη προς την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο της συνόδου βρέθηκε η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, με τους ηγέτες να συζητούν τα αμερικανικά σχέδια για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία με άδεια των ΗΠΑ, καθώς και τη δημιουργία συστήματος προστασίας από βαλλιστικούς πυραύλους.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση μελλοντικής εκεχειρίας. Η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μακριά από τη γραμμή του μετώπου, αν και οι λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν καθώς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εξακολουθεί να φαίνεται μακρινή.

Τι γιορτάζουν στη Γαλλία την Ημέρα της Βαστίλης

Πρόκειται για εθνική γιορτή της Γαλλίας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου κάθε έτους. Θεσπίστηκε ως ετήσια εθνική εορτή τον Ιούλιο του 1880, για να τιμήσει την άλωση της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου 1789, σημείο καμπής της Γαλλικής Επανάστασης και σύμβολο του τέλους της απόλυτης μοναρχίας, καθώς και τη γιορτή της Ομοσπονδίας στις 14 Ιουλίου 1790, σύμβολο της ένωσης του έθνους.

Είναι ημέρα αργίας στη Γαλλία και γιορτάζεται σε όλη τη χώρα. «Η παλαιότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη» πραγματοποιείται στις 14 Ιουλίου στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι μπροστά στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Γάλλους αξιωματούχους και ξένους προσκεκλημένους.

Η Ημέρα της Βαστίλης παραμένει μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της Ευρώπης, συνδυάζοντας ιστορική μνήμη, στρατιωτική παράδοση και μήνυμα ελευθερίας.