Ημέρα της Βαστίλης: Η 14η Ιουλίου σε 14 εικόνες από την παρέλαση-ρεκόρ στο Παρίσι

Η Γαλλία τίμησε την Ημέρα της Βαστίλης με τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει οργανώσει ποτέ, σε μια χρονιά όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επανεξοπλιστική προσπάθεια της Ευρώπης έδωσαν διαφορετικό βάρος στην 14η Ιουλίου.

Στην παρέλαση, που ακολούθησε την παραδοσιακή διαδρομή από την Αψίδα του Θριάμβου έως την Πλατεία Κονκόρντ, συμμετείχαν σχεδόν 6.700 στρατιωτικοί, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος του Εμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα μετά τη σύνοδο που φιλοξένησε το Παρίσι για τους συμμάχους της Ουκρανίας. Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης εκατοντάδες Ευρωπαίοι στρατιώτες, ανάμεσά τους και ουκρανικά τμήματα.

Για τον Μακρόν, αυτή ήταν η τελευταία παρέλαση της 14ης Ιουλίου ως πρόεδρος, πριν αποχωρήσει από το αξίωμα την επόμενη χρονιά.