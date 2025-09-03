Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» σήμερα με διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας

Διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Ισραήλ σήμερα, Τετάρτη, ημέρα που οι ίδιοι αποκαλούν «ημέρα αναταραχής», καταγγέλλοντας την επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων τη στιγμή που το Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

Οι νέες κινητοποιήσεις κατηγορούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο ότι δεν εξασφάλισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και, αντίθετα, ενέτειναν μια εισβολή που, σύμφωνα με νοσοκομεία στη Γάζα, ήδη στα αρχικά της στάδια οδηγεί σε αύξηση των θυμάτων.

«Πρέπει να προβούμε σε μια ακραία ενέργεια ώστε να μείνει στη μνήμη. Δεν υπάρχει κράτος που να εγκαταλείπει τους πολίτες του», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μία διαδηλώτρια.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Επιθέσεις στη Γάζα την ώρα που το Ισραήλ ζητά εκκένωση

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι νοσοκομείων δήλωσαν στο Associated Press ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Το νοσοκομείο Nasser ανέφερε ότι παρέλαβε 10 σορούς, ανάμεσά τους έναν πολίτη που ζητούσε βοήθεια στη Ράφα και ένα παιδί που σκοτώθηκε σε επίθεση στη νότια Γάζα. Το νοσοκομείο Shifa δήλωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις γυναίκες, ενώ το νοσοκομείο Al-Quds ανακοίνωσε πως έλαβε ακόμη μία σορό από ισραηλινή επίθεση.

Το Ισραήλ επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας —η μεγαλύτερη παλαιστινιακή πόλη είτε στη Λωρίδα της Γάζας είτε στη Δυτική Όχθη— παραμένει προπύργιο της Χαμάς, κάτω από το οποίο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, υπάρχει ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο σηράγγων, παρά τις επιδρομές που είχαν προηγηθεί νωρίτερα στον πόλεμο.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, κυρίως στις δυτικές συνοικίες, όπου οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να κατευθυνθούν προς την ακτή, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις που συντονίζουν βοήθεια για τους εκτοπισμένους.

Η ομάδα Site Management Cluster ανέφερε την Τετάρτη ότι οικογένειες παραμένουν παγιδευμένες λόγω του απαγορευτικού κόστους μετακίνησης, των υλικοτεχνικών εμποδίων και της έλλειψης ασφαλών προορισμών.

«Οι Παλαιστίνιοι διστάζουν επίσης να μετακινηθούν εξαιτίας του φόβου ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν ή λόγω της εξάντλησης από τις επανειλημμένες μετακινήσεις», σημείωσε η ομάδα.

Νοσοκομεία αναφέρουν δεκάδες νεκρούς καθώς η διεθνής κατακραυγή μεγαλώνει

Αξιωματούχοι νοσοκομείων και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, με ανθρώπους να σκοτώνονται σε αεροπορικές επιδρομές ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημεία διανομής βοήθειας ή να πεθαίνουν από την πείνα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 113 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη — περισσότεροι από τους μισούς στην Πόλη της Γάζας — μέσα σε 24 ώρες.

Ο αριθμός αυτός είναι παρόμοιος με τα επίπεδα απωλειών που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες και ανακοινώθηκε μία ημέρα αφότου ο Νετανιάχου και οι Ισραηλινοί διοικητές είπαν στους εφέδρους ότι η επίθεση εισέρχεται σε αυτό που ελπίζουν πως θα είναι το «αποφασιστικό στάδιο» του πολέμου.

Φωτογραφία: EPA

Το υπουργείο πρόσθεσε την Τετάρτη ότι πέντε ενήλικες και ένα παιδί πέθαναν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 367, μεταξύ αυτών 131 παιδιά, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αν και το υπουργείο αποτελεί τμήμα της διοίκησης της Χαμάς, στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό και δεν διαχωρίζει στους απολογισμούς του τους αμάχους από τους μαχητές. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι γυναίκες και παιδιά αποτελούν περίπου τους μισούς από τους νεκρούς.

ΟΗΕ και πολλοί ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν τα στοιχεία του υπουργείου ως την πιο αξιόπιστη εκτίμηση για τις απώλειες του πολέμου. Το Ισραήλ τα αμφισβητεί, αλλά δεν έχει παρουσιάσει δικούς του αριθμούς.

Η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Οργάνωση Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία — κατηγορία που το Ισραήλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν. Οι οργανώσεις ζήτησαν από τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει δράση, κάνοντας λόγο για λιμό, κατάρρευση του συστήματος υγείας και τη δολοφονία της Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, δημοσιογράφου που εργαζόταν για το Associated Press και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ανθρωπιστική κρίση — είναι μια ολοκληρωμένη και ανθρωπογενής καταστροφή ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η ανακοίνωση. «Οι εκφράσεις “βαθιάς ανησυχίας” δεν αρκούν.

Με πληροφορίες από Associated Press