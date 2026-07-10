Ηλεκτρικά πατίνια: Nομοσχέδιο στη Γερμανία θα καθιστά τις εταιρείες ενοικίασης υπεύθυνες για τα ατυχήματα

Όσοι τραυματίζονται από ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους της Γερμανίας θα μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση από τις εταιρείες που τα εκμισθώνουν, βάσει νομοσχεδίου που αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο και το οποίο εξομοιώνει νομικά τα οχήματα αυτά με τα αυτοκίνητα.

Το σχέδιο νόμου της κυβερνητικής συμμαχίας, το οποίο έχει χαιρετιστεί από οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, προβλέπει ότι, λόγω της ραγδαίας αύξησης της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών τα τελευταία χρόνια και του υψηλού αριθμού ατυχημάτων, οι εταιρείες ενοικίασης, θα φέρουν ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται.

«Όσοι κερδίζουν χρήματα από την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούν αυτά τα οχήματα», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, Στεφάνι Χούμπιχ, μία από τις εισηγήτριες του νομοσχεδίου, πριν από την ψηφοφορία που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης.

Οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών θα μοιράζονται επίσης την ευθύνη για οποιαδήποτε «τεκμαιρόμενη υπαιτιότητα» σε σύγκρουση που θεωρείται ότι προκάλεσαν, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν ήδη για άλλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως τα αυτοκίνητα.

Η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών επιτρέπεται στους δρόμους της Γερμανίας από το 2019 και η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω.

Το νομοσχέδιο, ο οποίος δεν αφορά άλλα ενοικιαζόμενα μηχανοκίνητα μέσα, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, στοχεύει επίσης στα ατυχήματα που προκαλούνται από ηλεκτρικά πατίνια τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί ακατάλληλα σε πεζοδρόμια. Το πρόβλημα αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στις γερμανικές πόλεις, με τις εταιρείες και τις τοπικές αρχές να δέχονται πιέσεις για την αντιμετώπισή του.

Ηλεκτρικά πατίνια: Ο αριθμός των ατυχημάτων

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, στα οποία υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι, υπερδιπλασιάστηκε από το 2021 έως το 2024, αυξανόμενος από 5.535 σε σχεδόν 12.000 περιστατικά. Το 2024, τα ατυχήματα αυτά αντιστοιχούσαν περίπου στο 4% όλων των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα.

Είκοσι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια ατυχήματα το 2024, όλοι τους οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών. Περίπου 1.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ περίπου 11.400 υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του ασφαλιστικού κλάδου, οι χρήστες ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών είναι συνήθως νεότεροι, λιγότερο έμπειροι και πιο πιθανό να κινούνται πάνω σε πεζοδρόμια σε σύγκριση με όσους διαθέτουν δικό τους πατίνι.

Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των πεζών και άλλων ατόμων που παρασύρθηκαν από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκε σε περίπου 5.000 το 2023, από 1.150 το 2020. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, κεντρικά συγκεντρωμένα στοιχεία για τα ατυχήματα που προκαλούνται από ηλεκτρικά πατίνια τα οποία έχουν σταθμευτεί παράνομα ή ακατάλληλα.

Μέχρι σήμερα, τα θύματα έπρεπε να αποδείξουν ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού έφερε την ευθύνη, προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση. Ωστόσο, αυτό ήταν συχνά δύσκολο, καθώς οι οδηγοί δεν ήταν εύκολο να ταυτοποιηθούν. Στις περιπτώσεις ατυχημάτων που οφείλονταν σε εγκαταλελειμμένα ή ακατάλληλα σταθμευμένα ηλεκτρικά πατίνια σε δημόσιους χώρους, όπως τα πεζοδρόμια, ο εντοπισμός του υπαίτιου ήταν ακόμη πιο δύσκολος.

Με βάση τον νέο νόμο, οι ίδιες οι εταιρείες ενοικίασης θα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνες και τα θύματα θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αποζημίωση απευθείας από αυτές.

Με πληροφορίες από Guardian