Ικανοποίηση εκφράζει ο πρεσβευτής του Ισραήλ για τις συνομιλίες με τον Λίβανο - Η θέση των ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκαν ύστερα από περίπου δύο ώρες οι συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τον ισραηλινό πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον Γιεχιέλ Λάιτερ και τη Λιβανέζα ομόλογό του Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Μία «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων».

«Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», είπε ο Λάιτερ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτό είναι το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από αυτήν τη συνάντηση. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, τόνισε.

Οι ΗΠΑ, παράλληλα, εκφράζουν την υποστήριξή τους για την συνέχιση των συνομιλιών, καθώς και για τα σχέδια της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει το μονοπώλιο στη χρήση βίας και να τερματίσει την υπερβολική ιρανική επιρροή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τόνισαν, ωστόσο, ότι υπερασπίζονται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται εναντίον των επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο πριν την συνάντηση

Ο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούν ότι εργάζονται αντιμέτωποι με «δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά «μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο».