Ιερουσαλήμ: Ευρεία καταδίκη για βίντεο που δείχνει άνδρα να επιτίθεται σε Γαλλίδα μοναχή

Βίντεο που καταγράφει επίθεση σε Γαλλίδα καθολική μοναχή και αρχαιολογική ερευνήτρια στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταδικάστηκε ως «ντροπιαστική πράξη» από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο βίντεο, ένας άνδρας τρέχει από πίσω της ενώ εκείνη περπατά και τη σπρώχνει με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει και να κινδυνεύσει να χτυπήσει το κεφάλι της σε πέτρινο κομμάτι. Αφού ο δράστης αρχίζει να απομακρύνεται, επιστρέφει θέλοντας να την κλωτσήσει ενώ βρίσκεται στο έδαφος.

Τότε ένας περαστικός επεμβαίνει και ο δράστης πιάνεται μαζί του στα χέρια.

Η μοναχή υπέστη εκδορές στο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσει να ενεργεί με αυστηρότητα και μηδενική ανοχή, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής καθημερινότητα για όλες τις εθνότητες και θρησκείες στην Ιερουσαλήμ».

Η επίθεση σημειώθηκε στο Όρος Σιών.

Η στιγμή της επίθεσης [ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ]:

Το γαλλικό προξενείο καταδίκασε έντονα την επίθεση, καλώντας «ο δράστης να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και να αποδοθούν ευθύνες».

Ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών στην Ιερουσαλήμ, πατέρας Ολιβιέ Ποκιγιόν, δήλωσε ότι η μοναχή είναι ερευνήτρια της σχολής και εξέφρασε την προσδοκία για αποφασιστική αντίδραση των αρχών.

Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ χαρακτήρισε το περιστατικό μέρος ενός «ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενης εχθρότητας» απέναντι στη χριστιανική κοινότητα και τα σύμβολά της, σημειώνοντας ότι η γυναίκα αποτελεί «πολύτιμη ακαδημαϊκή συνεργάτιδα στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής».

«Μια επίθεση στους επιστήμονες αποτελεί επίθεση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα», ανέφερε το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «ντροπιαστική πράξη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας, πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί το Ισραήλ».

Με πληροφορίες από Guardian