Ιερουσαλήμ: Δύο βρέφη πέθαναν μετά από μαζική αδιαθεσία σε παράνομο βρεφονηπιακό σταθμό

Δύο βρέφη έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 μωρά και νήπια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ, αφού δεκάδες βρέφη αρρώστησαν σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό που λειτουργούσε χωρίς άδεια στη δυτική πλευρά της πόλης.

Τα δύο παιδιά, περίπου τριών και έξι μηνών, διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, όπου οι γιατροί προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τα επαναφέρουν. Οι μονάδες υγείας δεν ανακοίνωσαν επίσημη αιτία θανάτου.

Σε τοπικά μέσα κυκλοφόρησαν αρχικά αναφορές ότι ενδεχομένως να υπήρξε διαρροή τοξικών αερίων από σύστημα θέρμανσης. Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν, ωστόσο, ότι δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες στον χώρο.

Πρώτοι ανταποκριτές περιέγραψαν συνθήκες συνωστισμού στο διαμέρισμα όπου στεγαζόταν ο σταθμός, σε γειτονιά με κυρίως υπερορθόδοξο εβραϊκό πληθυσμό. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματογνώμονες κάνουν αυτοψία και συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη μαζική αδιαθεσία. Τρεις γυναίκες που εργάζονταν ως φροντίστριες την ώρα του περιστατικού κρατήθηκαν για ανάκριση.

Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων ειδοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας για δύο βρέφη που ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους. Διασώστες επιχείρησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μετέφεραν τα δύο μωρά, μαζί με άλλα 53 παιδιά, σε νοσοκομεία για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Ο υπουργός Παιδείας του Ισραήλ, Γιοάβ Κις, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό», σημειώνοντας ότι πρόκειται για εγκατάσταση που λειτουργούσε «παράνομα, χωρίς άδεια και χωρίς έλεγχο». Πρόσθεσε ότι ζήτησε να καταρτιστεί σχέδιο για το κλείσιμο παράνομων δομών φύλαξης παιδιών.

Με πληροφορίες από BBC