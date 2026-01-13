Ιερέας το πρωί, DJ το βράδυ: Ο Guilherme Peixoto εκφράζει την πίστη του μέσω της μουσικής

Με απώτερο σκοπό να στείλει μηνύματα ειρήνης και να συνυπάρξει με τους νέους, ο Guilherme Peixoto, γνωστός ως «πατέρας Guilherme», καθολικός ιερέας από χωριό της βόρειας Πορτογαλίας, κάνει κάτι πολύ απλό: συνδυάζει την πίστη με την ηλεκτρονική μουσική

Ο Guilherme Peixoto έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα με αφορμή ένα πρόσφατο ρέιβ πάρτι στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου συμμετείχε ως DJ: μπορεί να κήρυττε την ημέρα, το βράδυ, όμως, μετατράπηκε σε μουσικό.

Για τον 52χρονο, το DJing είναι ένας τρόπος να εκφράσει την πίστη του, να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης και να συνδεθεί με τους νέους, όπως ειπώθηκε και όπως τον παρουσιάζει η Washington Post. Ο «πάτερ Guilherme» έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο, μουσικό φαινόμενο εδώ και μήνες, εμφανιζόμενος σε όλο τον κόσμο σε μεγάλα ακροατήρια και συγκεντρώνοντας 2,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Πώς έγινε γνωστός ο καθολικός ιερέας

Ο ιερέας έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τις εμφανίσεις του στην Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας το 2023, πριν από την υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Φραγκίσκου, και σε μια άλλη εμφάνιση με τον Πάπα Λέοντα το 2025. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος συγκέντρωσης χρημάτων για τις τοπικές εκκλησίες έχει εξελιχθεί σε έναν νέο, ζωτικό τρόπο διδασκαλίας του Ευαγγελίου.

Ο Λίβανος ήταν -από πολλές απόψεις- μια φυσική στάση στην περιοδεία του, καθώς οι χριστιανοί αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των 5 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας της Μέσης Ανατολής, το μεγαλύτερο, σχετικό, ποσοστό χριστιανών στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, οι Μαρωνίτες Καθολικοί είναι η μεγαλύτερη χριστιανική ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως και ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε τον Λίβανο στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου ταξιδιού του στο εξωτερικό τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η παρουσία του ιερέα στον Λίβανο, προκάλεσε και αντιδράσεις. Δεκαοκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι, έστειλαν αναφορά στις δικαστικές αρχές της χώρας, ζητώντας την ακύρωση της εμφάνισής του, χαρακτηρίζοντάς την ως «προσβολή της πίστης».

Η αναφορά απορρίφθηκε από δικαστή του Λιβάνου, και ο σύλλογος ο οποίος γνωμοδότησε θετικά για την παρουσία του, δήλωσε ότι ο χώρος εμπεριέχει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και δεν θα εκτίθενται θρησκευτικά σύμβολα, ώστε να μην προσβληθεί κανείς.

«Για όσους διαφωνούν, αν για αυτούς είμαι ένα είδος σκανδάλου, φυσικά λυπάμαι. Και το μόνο που μπορώ να τους ζητήσω είναι να προσευχηθούν για μένα», είπε ο Peixoto.

Με πληροφορίες από Washington Post