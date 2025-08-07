ΗΠΑ: Παρίστανε τη νοσηλεύτρια και φέρεται να εξέτασε 4.500 ασθενείς

Μια 29χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κατηγορούμενη ότι παρίστανε τη νοσηλεύτρια επί σχεδόν ενάμιση χρόνο, παρέχοντας υπηρεσίες σε χιλιάδες ασθενείς, χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η Άουτμν Μπαρντίσα εργαζόταν στην κλινική AdventHealth Palm Coast Parkway, στην πόλη Παλμ Κόουστ, από τον Ιούλιο του 2023 έως και τον Ιανουάριο του 2025. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε ανησυχίες για τα προσόντα της, τερματίζοντας τη συνεργασία της και ειδοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της κομητείας Φλάγκλερ, από την έρευνα προέκυψε ότι η 29χρονη είχε παράσχει ιατρικές υπηρεσίες σε 4.486 ασθενείς, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

«Μια από τις πιο ανησυχητικές περιπτώσεις ιατρικής απάτης»

Ο σερίφης Ρικ Στέιλι χαρακτήρισε την υπόθεση ως «μια από τις πιο ανησυχητικές περιπτώσεις ιατρικής απάτης που έχουμε ερευνήσει ποτέ».

Η Μπαρντίσα φέρεται να προσκόμισε ψευδή δικαιολογητικά και να χρησιμοποίησε αριθμό άδειας που ανήκε σε άλλη νοσηλεύτρια με το ίδιο μικρό όνομα, η οποία εργαζόταν σε διαφορετικό νοσοκομείο του ίδιου δικτύου.

Όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει την ασυμφωνία στα στοιχεία, ισχυρίστηκε ότι είχε αλλάξει επώνυμο λόγω πρόσφατου γάμου και ότι η άδεια ήταν παλαιότερη. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν προσκόμισε ποτέ ληξιαρχική πράξη γάμου.

Τον Ιανουάριο του 2025 της προτάθηκε προαγωγή, γεγονός που κινητοποίησε έναν συνάδελφο, ο οποίος παρατήρησε ότι η μόνη άδεια που είχε η Μπαρντίσα είχε λήξει και μάλιστα ήταν για βοηθό νοσηλευτή, όχι για νοσηλεύτρια.

Επτά κακουργήματα

Μετά από εφτάμηνη έρευνα, οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για επτά κακουργηματικές κατηγορίες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος χωρίς άδεια, και επτά κατηγορίες απάτης με χρήση προσωπικών στοιχείων τρίτου προσώπου.

Η σύλληψή της έγινε στις 5 Αυγούστου, στο σπίτι της, όπου βρέθηκε να φορά ακόμη ιατρική στολή (scrubs). Ο σερίφης Στέιλι δήλωσε: «Η γυναίκα αυτή παραβίασε την εμπιστοσύνη ασθενών, οικογενειών και ολόκληρης της ιατρικής κοινότητας. Έθεσε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές παριστάνοντας την επαγγελματία υγείας».

Οι αρχές δημιούργησαν ειδική διεύθυνση e-mail (fakenursecase@flaglersheriff.com) για άτομα που υποψιάζονται ότι εξετάστηκαν από την Μπαρντίσα. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή Sheriff Perry Hall Inmate Detention Facility, με εγγύηση ορισμένη στα 70.000 δολάρια.

