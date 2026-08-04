Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο καθώς η χώρα πλήττεται από ακραίο κύμα ζέστης

Τρία θηλυκά λιοντάρια σε ζωολογικό κήπο του Τόκιο πέθαναν, πιθανότατα εξαιτίας επιπλοκών που σχετίζονται με την ακραία ζέστη, την ώρα που η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Οι τρεις λέαινες πέθαναν μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στον Ζωολογικό Κήπο Tama, στη δυτική πλευρά του Τόκιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ζωολογικού κήπου, οι νεκροψίες έδειξαν ότι τα ζώα, ηλικίας από τριών έως 15 ετών, υπέφεραν από αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζέστη ήταν η πιθανότερη αιτία.

«Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Και πέρυσι είχε πολύ ζέστη, όμως καμία από τις λέαινές μας δεν αρρώστησε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο BBC η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου, Μίουα Κοσάκα.

Three lions die in zoo as Japan battles extreme heat https://t.co/AyxqHUdFmf — BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2026

Ιαπωνία: Ακραίες ζέστες με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου

Τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται ολοένα και πιο θερμά και επικίνδυνα, με ορισμένες πόλεις να καταγράφουν αρκετές ημέρες ακραίου καύσωνα, όρος που χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Ζωολογικό Κήπο Tama, η Μούγκι, μία τρίχρονη λέαινα, παρουσίασε απώλεια όρεξης στις 19 Ιουλίου και την επόμενη ημέρα αδυνατούσε να σταθεί όρθια.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου προσπάθησε να τη δροσίσει με αερισμό και νερό, ενώ στη συνέχεια της χορήγησε υποδόρια υγρά, ηπατικά τονωτικά και βιταμίνες. Ωστόσο, η λέαινα κατέληξε στις 28 Ιουλίου.

Η Ιτσίγκο, μία 11χρονη λέαινα, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιουλίου, ενώ η 15χρονη Λουένα πέθανε την Κυριακή.

Οι νεκροψίες έδειξαν συστηματική αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια και στις τρεις λέαινες, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι το θερμικό στρες συνέβαλε στον θάνατό τους. Ωστόσο, ο ζωολογικός κήπος διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια θανάτου θα επιβεβαιωθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι τρία ακόμη λιοντάρια, δύο αρσενικά και μία θηλυκή, παραμένουν σε κακή κατάσταση και αδυνατούν να σταθούν όρθια. Το προσωπικό συνεχίζει να τους χορηγεί υγρά, φαρμακευτική αγωγή και βιταμίνες.

«Ορισμένα από τα λιοντάρια παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης», δήλωσε η Κοσάκα στο BBC.

Ιαπωνία: Η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους

Παράλληλα, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι τέσσερα λιοντάρια εμφανίζουν σημάδια ανάρρωσης, ενώ έξι παρέμειναν υγιή καθ' όλη τη διάρκεια του καύσωνα. Τα ζώα αυτά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εξοπλισμένο με φορητά κλιματιστικά και βιομηχανικούς ανεμιστήρες.

Ο Χιντεάκι Καράκι, καθηγητής Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Όπως εξήγησε, τα λιοντάρια δεν ιδρώνουν, αλλά αποβάλλουν θερμότητα μέσω βαθιών αναπνοών, απομακρύνοντας υγρασία από τους αεραγωγούς τους. Καθώς η υγρασία εξατμίζεται, μειώνεται και η θερμοκρασία του σώματος.

Ωστόσο, σε συνθήκες υψηλής υγρασίας αυτή η φυσική διαδικασία δεν είναι αρκετή για να μειώσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του οργανισμού τους.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας ήταν η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα Ιουλίου, η οποία δεν άφησε στα ζώα επαρκή χρόνο για να εγκλιματιστούν στις νέες συνθήκες.

Ιαπωνία: Φέτος το καλοκαίρι περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στην Ιαπωνία έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία με θερμοπληξία

Ο Ζωολογικός Κήπος Tama φιλοξενεί περίπου 260 είδη ζώων. Τα λιοντάρια αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατά του, καθώς εκτρέφονται και εκτίθενται εκεί από το 1964. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ζωολογικού κήπου, οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν τα λιοντάρια στον χώρο τους μέσω ειδικού λεωφορείου τύπου σαφάρι.

Τον περασμένο μήνα, ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της έκθεσης με τα λιοντάρια, καθώς και της λειτουργίας του λεωφορείου σαφάρι, λόγω του «αιφνίδιου κύματος καύσωνα» που προκάλεσε προβλήματα υγείας στα ζώα.

Μόνο το φετινό καλοκαίρι, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στην Ιαπωνία έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία με θερμοπληξία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τις υψηλές θερμοκρασίες και καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τη ζέστη, προτρέποντας, μεταξύ άλλων, τους εργαζόμενους να αντικαταστήσουν την αυστηρή επαγγελματική ενδυμασία με πιο ελαφριά και δροσερά ρούχα.

Με πληροφορίες από BBC