Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί από τον σεισμό - Χιλιάδες κάτοικοι στα καταφύγια

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Από τον σεισμό 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη στο εμπορικό κέντρο στην Ιαπωνία

Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων διάσωσης βρίσκεται το εμπορικό κέντρο Aeon Mall, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη περίπου μία ώρα μετά τη σεισμική δόνηση, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Φωτ.: ΕΡΑ

Περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως προς τον χώρο στάθμευσης, προτού σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του συγκροτήματος, στο οποίο παρέμεναν εργαζόμενοι.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα το γεγονός ότι σημειώθηκε έκρηξη και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο πρόεδρος της Aeon, Άκιο Γιοσίντα, υποκλινόμενος μαζί με άλλα δύο στελέχη της εταιρείας.

Στην κοντινή πόλη Γιατσουσίρο, η κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Επτά εργαζόμενοι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, ενώ άλλοι τέσσερις εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ζημιές από τον σεισμό

Αεροφωτογραφίες της αστυνομίας καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, με σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί και ορισμένα να έχουν καταρρεύσει σε παρακείμενο ποταμό.

Περίπου 34.900 κατοικίες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 15.000 χωρίς υδροδότηση. Περισσότεροι από 8.800 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε πάνω από 400 καταφύγια.

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan ’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/pjSRG2cRZ5 — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για τους πληγέντες και τα σωστικά συνεργεία. Οι αρχές ενισχύουν τις εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας με γεννήτριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα συστήματα κλιματισμού.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν οι ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες, μεταξύ των οποίων και ειδικά συνεργεία από την Ταϊβάν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να περιμένουν να διασωθούν και πρόκειται για μάχη με τον χρόνο», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters και ΕΡΤ