Ιαπωνία: Στις κάλπες η χώρα εν μέσω πολικού ψύχους

Οι Ιάπωνες ψηφοφόροι ασκούν σήμερα το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογές που αναμένεται να χαρίσουν στην πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι μια μεγάλη νίκη.

Ωστόσο, οι πρωτοφανείς χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη συμμετοχή.

Ο συντηρητικός κυβερνητικός συνασπισμός της Τακαΐτσι, της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, οδεύει προς την κατάκτηση περίπου 300 από τις 465 έδρες της κάτω βουλής, σύμφωνα με σειρά δημοσκοπήσεων, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τις 233 έδρες που υπερασπίζεται.

Έξω από εκλογικό κέντρο σε μικρή πόλη της κεντρικής περιφέρειας Νιιγκάτα, όπου το χιόνι ξεπέρασε σε ορισμένα σημεία τα δύο μέτρα, ο 54χρονος εκπαιδευτικός Καζουσίγκε Τσο δήλωσε αποφασισμένος να ψηφίσει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Τακαΐτσι, παρά τις δύσκολες συνθήκες. «Έχει δείξει ισχυρή ηγεσία και προωθεί διάφορες πολιτικές», είπε. «Πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ καλά».

Η 64χρονη Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Οκτώβριο μετά την εκλογή της στην ηγεσία του κόμματος, προκήρυξε τις σπάνιες χειμερινές εκλογές επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το κύμα προσωπικής της δημοφιλίας.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Με άμεσο λόγο και εικόνα σκληρά εργαζόμενης πολιτικού, έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της Κίνας, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου, και έχει προωθήσει μείωση του φόρου κατανάλωσης, γεγονός που έχει αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όπως σημείωσε ο Σέιτζι Ινάντα, διευθύνων σύμβουλος της FGS Global, μια μεγάλη νίκη θα της δώσει μεγαλύτερα πολιτικά περιθώρια να υλοποιήσει βασικές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών μειώσεων, με πιθανές αντιδράσεις στις αγορές και νέα πίεση στο γεν.

Η υπόσχεσή της να αναστείλει για δύο χρόνια τον φόρο 8% στα τρόφιμα, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξήσεις τιμών, έχει ανησυχήσει επενδυτές που φοβούνται για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο σε μια χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, οι νεότεροι ψηφοφόροι συγκαταλέγονται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Τακαΐτσι, με πρόσφατη δημοσκόπηση να δείχνει ότι πάνω από το 90% των κάτω των 30 την προτιμούν. Η πρωθυπουργός έχει προκαλέσει ένα απρόσμενο νεανικό ρεύμα λατρείας, γνωστό ως «sanakatsu» ή «Sanae-mania», με αντικείμενα που χρησιμοποιεί - όπως η τσάντα της ή το ροζ στυλό με το οποίο κρατά σημειώσεις στο κοινοβούλιο - να γίνονται ανάρπαστα.

Ωστόσο, οι νεότεροι ψηφοφόροι τείνουν να απέχουν περισσότερο από τις κάλπες σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, που παραδοσιακά στηρίζουν το κυβερνών κόμμα.

Την Πέμπτη, η Τακαΐτσι έλαβε την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ένα μήνυμα που ενδέχεται να ενισχύσει την απήχησή της στους δεξιόστροφους ψηφοφόρους. Αν ο συνασπισμός του κόμματός της με το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (Ishin) εξασφαλίσει υπερπλειοψηφία 310 εδρών, θα μπορεί να παρακάμψει την άνω βουλή, όπου δεν διαθέτει πλειοψηφία. Αν, αντίθετα, οι δημοσκοπήσεις αποδειχθούν λανθασμένες και χάσει τον έλεγχο της κάτω βουλής, η ίδια έχει δεσμευτεί να παραιτηθεί.

Με προβλέψεις για χιονόπτωση έως και 70 εκατοστά στις βόρειες περιοχές, πολλοί ψηφοφόροι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνθήκες χιονοθύελλας. Πρόκειται μόλις για τις τρίτες μεταπολεμικές εκλογές που διεξάγονται τον Φεβρουάριο, καθώς συνήθως προκηρύσσονται σε πιο ήπιες εποχές. Ακόμη και το Τόκιο καλύφθηκε από χιόνι, προκαλώντας μικρές κυκλοφοριακές δυσκολίες. Σε εθνικό επίπεδο, 37 σιδηροδρομικές γραμμές και 58 ακτοπλοϊκά δρομολόγια ανεστάλησαν, ενώ 54 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Οι ψηφοφόροι εκλέγουν βουλευτές σε 289 μονοεδρικές περιφέρειες, ενώ οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική. Οι κάλπες κλείνουν στις 8 το βράδυ (ώρα Ιαπωνίας), οπότε και αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τα exit polls.

Με πληροφορίες από Reuters