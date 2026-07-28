Διεθνή

Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 βαθμών - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για σεισμό σε αρκετούς νομούς

The LiFO team
Φωτ.: USGS Earthquakes

Ένας σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε την περιοχή Κουμαμότο της Ιαπωνίας την Τρίτη, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι με κύμα ύψους 1 μέτρου, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για σεισμό στους νομούς Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι, οι οποίοι βρίσκονται όλοι στο νότιο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ