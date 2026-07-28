Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 βαθμών - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ένας σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε την περιοχή Κουμαμότο της Ιαπωνίας την Τρίτη, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι με κύμα ύψους 1 μέτρου, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

⚠️ BREAKING: A massive 7.1 magnitude earthquake has struck Kumamoto, Japan.



The powerful, high-impact tremor hit at a shallow depth, centered just 4 km southeast of Uki.



地震 - Kumamoto - Uki - Japan - Earthquake - JMA pic.twitter.com/H7gpnpMqRz — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για σεισμό στους νομούς Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι, οι οποίοι βρίσκονται όλοι στο νότιο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από Reuters

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