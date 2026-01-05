Ιαπωνία: Ρεκόρ με τόνο που πουλήθηκε για 2,8 εκατ. ευρώ στο Τόκιο

Ρεκόρ καταγράφηκε στην πρώτη δημοπρασία τόνου της χρονιάς στην αγορά Τογιόσου του Τόκιο, όπου ένας ερυθρός τόνος βάρους 243 κιλών πουλήθηκε για 510,3 εκατ. γεν (περίπου 2,79 εκατ. ευρώ).

Την υψηλότερη προσφορά κατέθεσε η Kiyomura Corp, η εταιρεία πίσω από την αλυσίδα σούσι Sushi Zanmai. Ο επικεφαλής της, Κιγιόσι Κιμούρα, δήλωσε ότι «ο πρώτος τόνος της χρονιάς φέρνει καλοτυχία». Παραδέχτηκε, πάντως, ότι αιφνιδιάστηκε από το ύψος του ποσού, λέγοντας πως περίμενε ότι θα τον αποκτήσει φθηνότερα.

Ο Κιμούρα, γνωστός στην Ιαπωνία και ως «Tuna King» λόγω των συχνών υψηλών προσφορών του, είχε πληρώσει 56,5 εκατ. γεν (περίπου 309 χιλ. ευρώ) το 2012, 155 εκατ. γεν (περίπου 847 χιλ. ευρώ) το 2013 και 333,6 εκατ. γεν (περίπου 1,82 εκατ. ευρώ) το 2019, καταγράφοντας κάθε φορά νέο ορόσημο. Με τη φετινή αγορά, ξεπέρασε ξανά το προσωπικό του ρεκόρ.

Η πρώτη δημοπρασία της χρονιάς στην Τογιόσου παραδοσιακά συνοδεύεται από υπερβολικά ποσά, καθώς λειτουργεί και ως «βιτρίνα» για τις μεγάλες αλυσίδες εστίασης. Πέρυσι, ο πρώτος τόνος είχε πωληθεί για 207 εκατ. γεν (περίπου 1,13 εκατ. ευρώ) σε άλλη εταιρεία του κλάδου, η οποία είχε ανακοινώσει ότι θα τον διαθέσει στα εστιατόριά της.

Η διαδικασία, που ξεκινά πριν ξημερώσει, έχει εξελιχθεί και σε τουριστικό θέαμα για το Τόκιο. Η φετινή δημοπρασία άρχισε περίπου στις 05:00 τοπική ώρα, με έντονο ενδιαφέρον από επισκέπτες που παρακολουθούν από κοντά τους πλειστηριασμούς.

Ο τόνος που έσπασε το ρεκόρ τεμαχίστηκε και πέρασε γρήγορα στο μενού των καταστημάτων Sushi Zanmai. «Νιώθω ότι ξεκίνησα καλά τη χρονιά, τρώγοντας κάτι τόσο γουρλίδικο», είπε ένας πελάτης μετά το γεύμα.

Με πληροφορίες από BBC