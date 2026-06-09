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Ιαπωνία: Πόλη έκλεισε σχεδόν 100 σχολεία μετά από εμφανίσεις αρκούδων

Αυξάνονται οι αναφορές για επιθέσεις των θηλαστικών μετά τη χειμερία νάρκη

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The LiFO team
The LiFO team
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Πόλη στην Ιαπωνία έθεσε σε ισχύ μία σειρά από προστατευτικά, για τον πληθυσμό της, μέτρα, μετά από σειρά εμφανίσεων αρκούδων μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Η συγκεκριμένη πόλη στην Ιαπωνία προχώρησε στο κλείσιμο σχεδόν 100 σχολείων, την ώρα που οι επιθέσεις από τα ζώα καταγράφουν νέα αύξηση σε διάφορα σημεία της χώρας.

Ο λόγος για την Ουτσουνομίγια, πόλη περίπου 500.000 κατοίκων βόρεια του Τόκιο, στην Ιαπωνία η οποία κατέγραψε το πρώτο περιστατικό το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης άγριας ζωής.

Ιαπωνία: Αρκούδες κυκλοφορούν σε εμπορικές περιοχές στο κέντρο της πόλης

Την επόμενη ημέρα μία αρκούδα εντοπίστηκε σε γυμνασιακό χώρο, ενώ το ίδιο βράδυ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα ζώο να κινείται σε εμπορική περιοχή του κέντρου της πόλης.

Έκτοτε έχουν αναφερθεί πολλαπλές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της Ουτσουνομίγια, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ακόμη μία παρουσία αρκούδας το βράδυ της Δευτέρας.

Ως προληπτικό μέτρο, όλες οι δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης στην Ιαπωνία παρέμειναν κλειστές από τη Δευτέρα. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Αστυνομικοί και μέλη κυνηγετικών συλλόγων πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της αρκούδας ή των αρκούδων που κυκλοφορούν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν όλες οι καταγραφές αφορούν το ίδιο ζώο ή περισσότερα.

Οι αρχές κάλεσαν επίσης τους κατοίκους να λαμβάνουν προφυλάξεις, όπως να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα ώστε να μην εισέλθουν αρκούδες στα σπίτια τους, αλλά και να αποφεύγουν να αφήνουν απορρίμματα έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ιαπωνία: Ένα πρόβλημα που διογκώνεται

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια αυξανόμενα περιστατικά με αρκούδες, με τις επιθέσεις σε ανθρώπους να έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Το φθινόπωρο του 2025 η κατάσταση είχε εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα, με τις αρχές να αναπτύσσουν ακόμη και στρατιωτικές δυνάμεις σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Παράλληλα, ξένες κυβερνήσεις είχαν εκδώσει ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

Βίντεο με αρκούδες να περιφέρονται σε διαδρόμους σούπερ μάρκετ, να εισβάλλουν σε σχολικούς χώρους ή να κυκλοφορούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές είχαν γίνει επανειλημμένα viral, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των περιστατικών σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Χαρακτηριστικά, ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της μείωσης του κυνηγιού, ενώ η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις σοδειές και τη διαθεσιμότητα τροφής στη φύση, ωθώντας τα ζώα να αναζητούν τροφή κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς.

Την ίδια στιγμή, η μείωση του πληθυσμού σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας έχει διευκολύνει την επέκταση των αρκούδων σε ζώνες που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικά κατοικημένες από ανθρώπους.

Ιαπωνία: Οι αρκούδες επιστρέφουν μετά τη χειμερία νάρκη

Μετά την κορύφωση των περιστατικών στα τέλη του περασμένου έτους, οι αναφορές μειώθηκαν στις αρχές του 2026 κατά τη διάρκεια της περιόδου χειμερίας νάρκης.

Ωστόσο, η άνοδος της θερμοκρασίας και η έναρξη του καλοκαιριού σηματοδότησαν την επιστροφή των αρκούδων στην αναζήτηση τροφής, γεγονός που συνοδεύεται από νέα αύξηση των περιστατικών.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, στις 2 Ιουνίου, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση αρκούδας σε χαλυβουργία της Φουκουσίμα, περίπου 170 χιλιόμετρα από την Ουτσουνομίγια.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, από τον Απρίλιο έως και τις 2 Ιουνίου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 δέχθηκαν επιθέσεις αρκούδων σε τουλάχιστον εννέα νομούς της χώρας.

Αρκετά από τα περιστατικά σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές, όπου κάτοικοι είχαν μεταβεί για να συλλέξουν άγρια χόρτα και φυτά.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

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