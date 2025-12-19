Ιαπωνία: Ο νέος υπόκοσμος «tokuryu» κλονίζει τη μαφία - «Οι συλλήψεις σπάνια οδηγούν στην ηγεσία»

Όταν ο Takanori Kuzuoka άρχισε να ανεβαίνει την κλίμακα της εγκληματικής του καριέρας, δεν ήθελε να ενταχθεί στην παλιά σχολή της μαφίας στην Ιαπωνία, με τα τατουάζ, την αυστηρή ιεραρχία και τους κώδικες τιμής.

Αντίθετα, τον προσέλκυσε ο νεότερος, τεχνολογικά εξελιγμένος υπόκοσμος «tokuryu», όπου σκιώδεις εγκληματικοί αρχηγοί χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κρυπτογραφημένα μηνύματα για να στρατολογούν συχνά ανθρώπους για να κάνουν τη «βρώμικη» δουλειά τους.

Αυτή η νέα μορφή ιαπωνικού οργανωμένου εγκλήματος έχει αναπτυχθεί ραγδαία δημιουργώντας τη δική της εγκληματική οικονομία μικροεργασιών, με τα αφεντικά να προστατεύονται από τη σύλληψη από τους κατώτερους ιεραρχικά.

Ο Kuzuoka μιλώντας στο AFP μια ξεκάθαρη εικόνα της νοοτροπίας της tokuryu σε μια πεντάμηνη ανταλλαγή χειρόγραφων επιστολών από το κελί του στη φυλακή.

Πώς λειτουργεί η «νέα» μαφία στην Ιαπωνία

Η tokuryu δεν έχει ενδοιασμούς στην εκμετάλλευση των φτωχών και αδύναμων.

Οι εγκληματίες της κερδίζουν τα εκατομμύρια τους εξαπατώντας τον ηλικιωμένο πληθυσμό της Ιαπωνίας, ενώ η yakuza (το παλαιότερο είδος μαφίας) - της οποίας το πολυεκατομμυριούχο αυτοκρατορικό δίκτυο συρρικνώνεται μετά από χρόνια αυστηρών αντιμαφιόζικων νόμων - παραδοσιακά περιφρονεί τέτοιου είδους απάτες ως ανέντιμες.

Παρά την περιφρόνησή τους για τους νεοφερμένους, ένας υψηλόβαθμος εγκληματίας που είναι σύμμαχος μιας μεγάλης φατρίας της yakuza παραδέχτηκε ιδιωτικά στο AFP ότι «χάνουν την ελκυστικότητά τους για τους νέους».

«Λιγότεροι νεοσύλλεκτοι υπογράφουν συμβόλαια», καθώς οι millennials και η Γενιά Z δεν είναι διατεθειμένοι να ξεκινήσουν από το μηδέν και να ανελιχθούν, είπε σε μια συνέντευξη που χρειάστηκαν μήνες για να οργανωθεί.

«Έρχονται σε εμάς με φαντασιώσεις για τη λάμψη και τη γοητεία του κόσμου μας και γρήγορα ανακαλύπτουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που φαντάζονταν», είπε.

«Δεν τους αρέσει να είναι δεμένοι» από τους κανόνες και τα έθιμα, οπότε «επιλέγουν όλο και περισσότερο την tokuryu», πρόσθεσε.

Το μεγάλο πρόβλημα των Αρχών

«Ποτέ δεν κατάλαβα ποιο μπορεί να είναι το πλεονέκτημα του να είσαι μέλος της μαφίας στις μέρες μας», δήλωσε ο Kuzuoka στο AFP, από μια φυλακή στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας.

Ο 28χρονος απάντησε, περιγράφοντας πώς είχε περάσει από τις εφηβικές συμμορίες μοτοσικλετιστών «bosozoku» στον οργανωμένο έγκλημα, πριν γίνει «πολυτάλαντος» στρατολόγος, συντονιστής και δράστης μιας σειράς επιχειρήσεων tokuryu.

Μερικές φορές, όπως είπε, συνεργαζόταν στενά με τους σκιώδεις αρχηγούς, των οποίων η ταυτότητα ήταν κρυφή ακόμη και από τον ίδιο.

«Κάθε μέρα, αμέτρητοι άνθρωποι έπεφταν στην παγίδα των ύποπτων αγγελιών που δημοσίευα» στο X για «υψηλά αμειβόμενες» θέσεις εργασίας, είπε.

Με την αδίστακτη συμπεριφορά τους, την αόριστη ηγεσία τους και την πρόσληψη μελών μέσω του διαδικτύου, οι κακοποιοί της tokuryu μοιάζουν με ένα νέο κύμα οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που τρομοκρατούν τη Σουηδία και τα κινεζικά εγκληματικά συνδικάτα που διεξάγουν απάτες βιομηχανικής κλίμακας από τη Μιανμάρ και την Καμπότζη.

Τα βασικά εγκλήματα της tokuryu κόστισαν στην Ιαπωνία 72,2 δισεκατομμύρια γιεν (474 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, ξεπερνώντας τις ρεκόρ απωλειών για ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Η αστυνομία του Τόκιο, που τους χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τη δημόσια τάξη», συγκρότησε τον Οκτώβριο μια ειδική ομάδα 100 αστυνομικών με σκοπό την «καταστροφή» των ομάδων αυτών.

Οι απάτες της tokuryu

Η tokuryu, που σημαίνει «ανώνυμη και ρευστή», προσλαμβάνει νεοσύλλεκτους σε «ομάδες έργου» για να διαπράξουν συγκεκριμένα εγκλήματα, σύμφωνα με τον συνταξιούχο ντετέκτιβ της αντιμαφίας Yuichi Sakurai.

Αυτοί οι χαμηλόβαθμοι «πράκτορες» χωρίζονται και συγχωνεύονται με «αμοιβαδοειδή» ρευστότητα, πράγμα που σημαίνει ότι «οι συλλήψεις σπάνια οδηγούν στην ηγεσία», δήλωσε ο Sakurai στο AFP.

Ενώ οι εμπλεκόμενοι στην tokuryu εμπλέκονται σε ληστείες και βία, οι απάτες είναι το ψωμί και το βούτυρό τους, ιδιαίτερα η μία συγκεκριμένη απάτη.

Αυτό περιλαμβάνει απατεώνες που τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους προσποιούμενοι ότι είναι τα παιδιά ή τα εγγόνια τους, ζητώντας χρήματα επειδή έκαναν κάποιο λάθος και θα ντροπιάσουν την οικογένεια.

Είναι επίσης ειδικοί σε πολύ εξελιγμένες απάτες, όπου ντύνονται για να υποδυθούν αστυνομικούς, τραπεζικούς υπαλλήλους και δημόσιους υπαλλήλους για να εξαπατήσουν τα θύματα - μερικοί από αυτούς τους δίνουν οδηγίες από μακριά μέσω ακουστικών Bluetooth.

Όμως, τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ άσχημα, όπως παραδέχτηκε ο Kuzuoka. Οπλισμένος με ψαλίδι, ηγήθηκε μιας συμμορίας ληστών που επιτέθηκε σε μια μητέρα, δένοντας τα δύο τρομοκρατημένα παιδιά της με ταινία, ενώ την ανάγκασε να τους παραδώσει 30 εκατομμύρια γιεν (191.000 δολάρια) σε μετρητά.

Τα όρια της yakuza

Όλα αυτά προκαλούν ενόχληση στα μέλη της yakuza, οι οποίοι - αν και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, κόβοντας τα δάχτυλα των μελών ως τιμωρία - ισχυρίζονται ότι έχουν όρια.

«Πολέμησα πολύ και σκότωσα κάποιον, αλλά ποτέ δεν εκφόβισα τους αδύναμους», δήλωσε στην AFP ένα πρώην μέλος της μαφίας.

Πέρασε 15 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία ενός αντίπαλου κακοποιού, αλλά χαρακτήρισε «αδιανόητο» το να εξαπατάς ευάλωτους ηλικιωμένους.

«Είναι μια μεγάλη απόκλιση από τον παραδοσιακό κώδικα σεβασμού μας», είπε ο πρώην μαφιόζος, που σήμερα είναι 70 ετών.

«Βοήθα τους αδύναμους, πολεμήστε τους ισχυρούς», ήταν το μότο με το οποίο ζούσε, όπως είπε.

Η yakuza κατέχει από καιρό μια ιδιαίτερη θέση στην ιαπωνική κοινωνία. Τεχνικά δεν είναι παράνομη, κάθε ομάδα έχει ακόμη και τη δική της επίσημη έδρα.

Έχοντας αναπτυχθεί στο χάος της μεταπολεμικής Ιαπωνίας, κυβέρνησαν τον υπόκοσμο μέσω δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών και εμπορίου σεξ, και επίσης έκαναν εισβολές σε νόμιμες επιχειρήσεις όπως ακίνητα, ψυχαγωγία και διαχείριση αποβλήτων.

Η yakuza θεωρούσε επίσης ότι είχε κοινωνικό ρόλο, λειτουργώντας ως σκιώδης επιβολέας του νόμου σε γκρίζες ζώνες όπου η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα απουσίαζαν.

Οι νόμοι κατά των συμμοριών του 1992 ουσιαστικά επέτρεψαν στις μαφίες να υπάρχουν ανοιχτά σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη επιτήρηση των δραστηριοτήτων τους.

Ωστόσο, η ανοχή μειώθηκε και ακολούθησαν σκληρά μέτρα, με αποκορύφωμα τους νόμους του 2011 που αποσκοπούσαν στον «αποκλεισμό» των μαφιόζων από μια σειρά βασικών υπηρεσιών.

Αυτό τους εμπόδισε να ανοίξουν νόμιμα τραπεζικούς λογαριασμούς, να νοικιάσουν σπίτι, να αποκτήσουν πιστωτικές κάρτες ή ακόμα και να συνάψουν συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας.

Η δράση της hangure

Το κενό αυτό καλύφθηκε την τελευταία δεκαετία από τους «hangure», ή «quasi-yakuza».

Ο Kuzuoka αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις πιο χαλαρές συμμορίες νεαρών παραβατών που δεν συνδέονται με ιεραρχία, αλλά με συντροφικότητα.

Ως hangure, «μπορείς εύκολα να περάσεις για ένας συνηθισμένος πολίτης», είπε.

Σε αντίθεση με τη yakuza, μπορείς «να ασχοληθείς ανοιχτά με νόμιμες δραστηριότητες, όπως διοργάνωση διαγωνισμών πολεμικών τεχνών, σαλόνια ομορφιάς ή μάρκες μόδας», είπε.

Ενώ οι ηγέτες έχουν μια ορισμένη αφοσίωση ο ένας στον άλλο, τα χαμηλότερα στελέχη που προσλαμβάνονται μέσω του διαδικτύου είναι «εντελώς άγνωστα μεταξύ τους», δήλωσε ο Kuzuoka στο AFP.

«Οι σχέσεις τους μπορούν εύκολα να διαλυθούν, οδηγώντας σε προδοσίες όπως η εγκατάλειψη του ενός από τον άλλο ή η μετατόπιση της ευθύνης».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι μέρος των εσόδων από τα εγκλήματα της tokuryu πηγαίνει σε οργανώσεις της yakuza», δήλωσε η αστυνομία του Τόκιο στο AFP, προσθέτοντας ότι η παλιά μαφία παραμένει «σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Με πληροφορίες από AFP