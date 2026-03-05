Ιαπωνία: Ο μακάκος «Punch» άρχισε να μην εξαρτάται τόσο από το λούτρινο παιχνίδι του

Ο Punch, ένα μωρό μακάκος που κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, δεν κάνει πια τόσο παρέα με το χνουδωτό του παιχνίδι.

Το παιχνίδι τον παρηγορούσε όταν αρχικά απορρίφθηκε από τη μητέρα του και τις άλλες μαϊμούδες σε ένα ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία.

Οι εικόνες του επτά μηνών μωρού που σύρει ένα παιχνίδι μεγαλύτερο από αυτόν τράβηξαν την προσοχή των επισκεπτών του ζωολογικού κήπου της πόλης Ichikawa κοντά στο Τόκιο. Όταν οι άλλες μαϊμούδες έδιωξαν το μωρό, ο Punch έτρεξε πίσω στο παιχνίδι, αγκαλιάζοντάς το για να βρει παρηγοριά.

Ο Punch κοινωνικοποιείται

Ωστόσο, έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί λιγότερο το παιχνίδι και έχει αρχίσει να συναναστρέφεται με άλλους μακάκους στο ζωολογικό κήπο, όπου οι επισκέπτες συρρέουν για να τον δουν να ξεπερνά τη δοκιμασία του. Πρόσφατα, ο Punch εθεάθη να σκαρφαλώνει στην πλάτη ενός άλλου πιθήκου, να κάθεται με ενήλικες και μερικές φορές να τον περιποιούνται ή να τον αγκαλιάζουν.

«Ήταν ωραίο να τον βλέπω να μεγαλώνει και νιώθω ανακουφισμένη», είπε η Sanae Izumi, μια 61χρονη θαυμάστρια από την Οσάκα που ήρθε στο ζωολογικό κήπο επειδή ανησυχούσε για το μωρό μαϊμού. «Είναι αξιολάτρευτος!» Άλλοι επισκέπτες έχουν δημοσιεύσει βίντεο κλιπ του Punch στα οποία φαίνεται να συναναστρέφεται με άλλες μαϊμούδες.

«Το πιο σημαντικό καθήκον μας είναι να βοηθήσουμε τον Punch να μάθει τους κανόνες της κοινωνίας των πιθήκων και να γίνει αποδεκτός ως μέλος της», δήλωσε ο Kosuke Kano, ένας 24χρονος φύλακας του ζωολογικού κήπου.

Ο Punch εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του μετά τη γέννησή του, πιθανώς λόγω εξάντλησης. Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου τον φρόντισαν και του έδωσαν το παιχνίδι για να τον εκπαιδεύσουν να κρεμιέται, μια ικανότητα που χρειάζονται οι νεογέννητοι μακάκοι για να επιβιώσουν.

Στη συνέχεια, τον κινηματογράφησαν πολλές φορές να τον σέρνουν και να τον κυνηγούν μεγαλύτεροι ιαπωνικοί μακάκοι μέσα στο περίφραγμα. Τα πρώτα βίντεο τον έδειχναν να περιπλανιέται μόνος με το παιχνίδι αφού τον έσπρωχναν οι άλλες μαϊμούδες και να το κρατάει σφιχτά ενώ τον ενοχλούσαν.

Τα βίντεο προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι μαϊμούδες εγκαταλείπουν τα μωρά τους. Η Alison Behie, είπε ότι μια τέτοια εγκατάλειψη είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να συμβεί υπό ορισμένες συνθήκες, αναφέροντας την ηλικία, την υγεία και την απειρία ως πιθανούς παράγοντες.

Ο Behie είπε: «Στην περίπτωση του Punch, η μητέρα του γέννησε πρώτη φορά, πράγμα που υποδηλώνει απειρία. Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου υποθέτουν επίσης ότι ο Punch γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, κάτι που θα αποτελούσε ένα περιβάλλον υψηλού στρες. Σε περιβάλλοντα όπου η επιβίωση απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες στρες, οι μητέρες μπορεί να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και στη μελλοντική αναπαραγωγή τους, αντί να συνεχίσουν να φροντίζουν ένα βρέφος του οποίου η υγεία μπορεί να διακυβεύεται από αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες».

Με πληροφορίες από Guardian