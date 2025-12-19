Ιαπωνία: Νεκρό ζευγάρι σε σάουνα που τυλίχθηκε στις φλόγες

Πέθανε, τη Δευτέρα 15/12, ζευγάρι στην Ιαπωνία αφού παγιδεύτηκε σε ιδιωτική σάουνα που έπιασε φωτιά.

Η αστυνομία του Τόκιο ερευνά εάν, λόγω ελαττωματικού πομόλου, το ζευγάρι παγιδεύτηκε μέσα στη σάουνα στην περιοχή Akasaka, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης ήταν απενεργοποιημένο, και φέρεται να ήταν απενεργοποιημένο για δύο χρόνια.

«Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τη βαθιά θλίψη και τον πόνο που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια», ανέφερε σε ανακοίνωση, η εταιρεία με τη σάουνα.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία δήλωσε επίσης, ότι λαμβάνει το περιστατικό «πολύ σοβαρά» και «συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες της πυροσβεστικής», προσθέτοντας πως θα είναι «κλειστή προς το παρόν», προχωρώντας παράλληλα, σε επιστροφές χρημάτων σε όλους τους πελάτες που έχουν κάνει κρατήσεις.

Τα θύματα κατονομάστηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως η Γιόκο Ματσούντα, μια 37χρονη επαγγελματίας nail artist, και ο σύζυγός της, Μασανάρι, 36 ετών, ο οποίος διατηρούσε χώρο ομορφιάς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε περίπου στις 12:25 (τοπική ώρα) τη Δευτέρα, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Μόλις έφτασαν οι πυροσβέστες, το πόμολο της σάουνας ήταν στο πάτωμα, δήλωσαν οι ερευνητές στα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Το ζευγάρι βρέθηκε αναίσθητο, στο πάτωμα, ο ένας πάνω στον άλλον, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά αργότερα υπέκυψαν.

Μια καμένη πετσέτα φέρεται να βρέθηκε μέσα στη σάουνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από το ότι η πετσέτα άγγιξε τις ζεστές πέτρες της σάουνας, ανέφερε η αστυνομία.

Ιαπωνία: Το ζευγάρι καλούσε σε βοήθεια

Η αίθουσα της σάουνας είχε συναγερμό έκτακτης ανάγκης στον τοίχο για να ειδοποιεί το προσωπικό εάν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν απενεργοποιημένος.

Ωστόσο, το κάλυμμα του συναγερμού είχε αφαιρεθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζευγάρι πιθανότατα το πίεζε για να καλέσει βοήθεια, ανέφερε το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι όταν το προσωπικό ρωτήθηκε για τον συναγερμό, φέρεται να είπε ότι δεν είχε ενεργοποιηθεί «από το 2023, περίπου», ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Κέντρο Δημόσιας Υγείας Μινάτο δήλωσε στην εφημερίδα Asahi Shimbun ότι η σάουνα λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2022 και επιθεωρήθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023, όταν «δεν βρέθηκαν σημαντικές ελλείψεις στον εξοπλισμό».

Οι σάουνες έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς στην Ιαπωνία, με πολλές εγκαταστάσεις να έχουν ιδιωτικά δωμάτια. Ωστόσο, έχει επίσης, σημειωθεί αύξηση στα ατυχήματα που σχετίζονται με σάουνες, γεγονός που οδήγησε σε εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση του κλάδου.

Με πληροφορίες από BBC