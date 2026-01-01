Ιαπωνία: Με την πρωθυπουργό μπροστά, οι βουλεύτριες καταγγέλουν ανισότητα στις τουαλέτες 

Σχεδόν 60 γυναίκες βουλευτές στην Ιαπωνία, ανάμεσά τους και η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, κατέθεσαν διακομματικό αίτημα να αυξηθούν οι γυναικείες τουαλέτες στο κτίριο της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν πλέον για τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται σήμερα στο κοινοβούλιο.

Παρά τη βελτίωση της εκπροσώπησης στις τελευταίες εκλογές και την ανάδειξη της Τακαΐτσι ως πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού τον Οκτώβριο, η πολιτική σκηνή στην Ιαπωνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενη. Οι βουλευτές που υπογράφουν το αίτημα σημειώνουν ότι αυτό αποτυπώνεται ακόμη και σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας μέσα στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το αίτημα, κοντά στην κεντρική αίθουσα της ολομέλειας υπάρχει μόνο μία γυναικεία τουαλέτα με δύο θαλάμους, τη στιγμή που στην Κάτω Βουλή έχουν εκλεγεί 73 γυναίκες. Η βουλευτής της αντιπολίτευσης Γιασούκο Κομιγιάμα, που συμμετείχε στην πρωτοβουλία, ανέφερε ότι πριν από τις συνεδριάσεις σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Το κείμενο υπογράφεται από 58 γυναίκες και παραδόθηκε στον Γιάσουκαζου Χαμάντα, πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής της Κάτω Βουλής. Το κτίριο της ιαπωνικής Βουλής ολοκληρώθηκε το 1936, σε μια εποχή που η πολιτική συμμετοχή των γυναικών δεν είχε ακόμη κατοχυρωθεί, καθώς το δικαίωμα ψήφου για τις Ιαπωνίδες ήρθε τον Δεκέμβριο του 1945.

Στον συνολικό απολογισμό των υποδομών, η εφημερίδα Yomiuri Shimbun αναφέρει ότι το κτίριο της Κάτω Βουλής διαθέτει 12 ανδρικές τουαλέτες με 67 θαλάμους και εννέα γυναικείες εγκαταστάσεις με 22 θαλάμους.

Η Ιαπωνία παραμένει χαμηλά στους δείκτες ισότητας φύλων

Η συζήτηση ανοίγει σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε δείκτες ισότητας. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα των φύλων, η χώρα κατατάχθηκε 118η μεταξύ 148 χωρών, ενώ οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπημένες σε επιχειρήσεις και μέσα ενημέρωσης. Σε προεκλογικές εκστρατείες, υποψήφιες έχουν επίσης περιγράψει σεξιστικά σχόλια, όπως ότι «θα έπρεπε να βρίσκονται στο σπίτι» για να φροντίζουν τα παιδιά.

Στις εκλογές του 2024 εξελέγησαν 73 γυναίκες στην 465μελή Κάτω Βουλή, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση, ενώ στη Γερουσία συμμετέχουν 74 γυναίκες σε σύνολο 248 εδρών. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο οι γυναίκες να κατέχουν τουλάχιστον το 30% των κοινοβουλευτικών εδρών.

Η Τακαΐτσι, που έχει δηλώσει θαυμασμό για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε προαναγγείλει πριν αναλάβει ότι θα επιδίωκε «σκανδιναβικά» επίπεδα ισορροπίας των φύλων στο υπουργικό συμβούλιο. Τελικά, όρισε δύο ακόμη γυναίκες σε ένα υπουργικό σχήμα 19 μελών. Παράλληλα, έχει μιλήσει δημόσια για ζητήματα υγείας των γυναικών και για τη δική της εμπειρία με την εμμηνόπαυση, ενώ παραμένει γνωστή για κοινωνικά συντηρητικές θέσεις, όπως η αντίθεσή της στην αλλαγή του νόμου που επιβάλλει στα παντρεμένα ζευγάρια κοινό επώνυμο και η υποστήριξη της διαδοχής μόνο από άνδρες στην αυτοκρατορική οικογένεια.

Η Κομιγιάμα σχολίασε ότι η ανάγκη για περισσότερες γυναικείες τουαλέτες λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένδειξη προόδου και ως υπενθύμιση των ελλείψεων. Από τη μία δείχνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών βουλευτών. Από την άλλη αναδεικνύει πόσο δρόμο έχει ακόμη να διανύσει η χώρα για να φτάσει σε ουσιαστική ισότητα

Με πληροφορίες από CBS News