Ιαπωνία: Ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει δύο τυφώνες ταυτόχρονα - Εντολές εκκένωσης σε κατοίκους

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποίησε ότι τυφώνας ενδέχεται να εμφανιστεί στη χώρα από τον Ειρηνικό Ωκεανό, πλήττοντάς τη, αύριο Σάββατο, την ώρα που ισχυρές βροχοπτώσεις επηρεάζουν τις δυτικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Εκτός από την πιθανή εμφάνιση του τυφώνα Higos, η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέφρασε ανησυχία και για τον τυφώνα Mekkhala, ο οποίος πλησίασε την περιοχή Αμάμι, στον νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, την Παρασκευή και ενδέχεται να κινηθεί προς την περιοχή Κάντο το Σάββατο.

Η σιδηροδρομική εταιρεία JR Central ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Tokaido Shinkansen, που συνδέει το Τόκιο με την Οσάκα στη δυτική Ιαπωνία, ενδέχεται να ακυρωθούν ή να παρουσιάσουν καθυστερήσεις από το πρωί του Σαββάτου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εκτιμά ότι και οι δύο τυφώνες θα εξασθενήσουν και θα μετατραπούν σε εξωτροπικούς κυκλώνες μετά την προσέγγισή τους, ωστόσο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή για κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Ιαπωνία: Εντολές εκκένωσης σε κατοίκους

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών, σε πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε 13 νομούς των περιφερειών Κίνκι και Κιούσου δόθηκαν εντολές εκκένωσης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων έως τις 07:00 της Παρασκευής.

Στην πόλη Σέικα, στον νομό Κιότο, εκδόθηκε για τμήματα της περιοχής προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 5, η υψηλότερη στην κλίμακα, έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι στην πόλη Γκότο, στον νομό Ναγκασάκι, καταγράφηκαν συνολικά 600 χιλιοστά βροχής από την Τρίτη έως το πρωί της Παρασκευής, ενώ περισσότερα από 500 χιλιοστά έπεσαν στις πόλεις Άσο, στον νομό Κουμαμότο, και Ουρεσίνο, στον νομό Σάγκα.

Η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης, για την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών ανέμων στην περιφέρεια Οκινάουα και στην ανατολική Ιαπωνία. Καθώς ο τυφώνας Higos κινείται βόρεια, ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν στις περιοχές Τοκάι και Κάντο και να συνεχιστούν έως το Σάββατο, ενώ παράλληλα πλησιάζει και ο τυφώνας Mekkhala.

Έως το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένονται έως και 300 χιλιοστά βροχής στην περιοχή Τοκάι, ενώ στην περιοχή Κάντο-Κόσιν οι μετεωρολόγοι προβλέπουν έως 150 χιλιοστά. Στις 11:00 της Παρασκευής, ο τυφώνας Mekkhala κινούνταν βορειοανατολικά με ταχύτητα 15 χιλιομέτρων την ώρα, ανοικτά των ακτών του νησιού Κούμε, στην περιφέρεια Οκινάουα.

Με πληροφορίες από Kyodo News