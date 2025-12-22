Ιαπωνία: Εγκρίθηκε η επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου στον κόσμο

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια, καθώς σήμερα η περιφέρεια Νιιγκάτα ενέκρινε την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, του μεγαλύτερου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο.

Η απόφαση θεωρείται ορόσημο τόσο για την Ιαπωνία όσο και για την εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα.

Ο σταθμός, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Τότε, και οι 54 πυρηνικοί αντιδραστήρες της χώρας «πάγωσαν», σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση ασφαλείας. Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που κρίθηκαν τεχνικά κατάλληλοι, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής μείωσης της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ιαπωνία: Πολιτική απόφαση και ο ρόλος της TEPCO

Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της ίδιας εταιρείας που λειτουργούσε το εργοστάσιο της Φουκουσίμα.

Η τοπική συνέλευση της Νιιγκάτα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον κυβερνήτη Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της επανεκκίνησης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επανέναρξη του σταθμού. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, η TEPCO εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε λειτουργία τον πρώτο από τους επτά αντιδραστήρες στις 20 Ιανουαρίου.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφερειακής συνέλευσης, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Όχι στα πυρηνικά» και «Στηρίξτε τη Φουκουσίμα». Πολλοί από αυτούς τραγούδησαν το παραδοσιακό τραγούδι Furusato, που συμβολίζει τον δεσμό με την πατρίδα.

«Είναι άραγε η TEPCO κατάλληλη να λειτουργήσει ξανά πυρηνικό σταθμό;» αναρωτήθηκε ένας από τους διαδηλωτές, με το πλήθος να απαντά ομόφωνα «Όχι». Η TEPCO, από την πλευρά της, διαβεβαίωσε ότι είναι «απολύτως δεσμευμένη ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα».

Ιαπωνία: Επιφυλακτικοί οι κάτοικοι

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, η δυσπιστία παραμένει έντονη. Έρευνα της περιφέρειας Νιιγκάτα έδειξε ότι το 60% των κατοίκων θεωρεί πως δεν πληρούνται ακόμη οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας, ενώ σχεδόν το 70% εκφράζει ανησυχία για τη διαχείριση του σταθμού από την TEPCO.

Η 52χρονη αγρότισσα και ακτιβίστρια Αγιάκο Όγκα, η οποία εγκατέλειψε την περιοχή γύρω από τη Φουκουσίμα το 2011, δηλώνει πως «ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος δεν είναι θεωρητικός» και ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Η απόφαση θεωρείται το τελευταίο θεσμικό εμπόδιο πριν από την επανεκκίνηση του πρώτου αντιδραστήρα, ο οποίος -σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου-θα μπορούσε να αυξήσει την ηλεκτροπαραγωγή στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο κατά περίπου 2%.

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι στηρίζει ανοιχτά την επανεκκίνηση των πυρηνικών μονάδων, επικαλούμενη την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και περιορισμού του κόστους εισαγωγών. Πέρυσι, η Ιαπωνία δαπάνησε 10,7 τρισ. γεν για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου ένα δέκατο του συνολικού κόστους εισαγωγών της χώρας.

Παρά τη δημογραφική συρρίκνωση, η Ιαπωνία προβλέπει αύξηση της ενεργειακής ζήτησης την επόμενη δεκαετία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, φτάνοντας το 20% έως το 2040.