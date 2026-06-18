ΔΙΕΘΝΗ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Ιαπωνία: Δήμαρχος πήρε άδεια μητρότητας και έγινε πρωτοσέλιδο - «Δεν περίμενα τόση αντιπαράθεση»

Όπως τόνισε η δήμαρχος, Σόκο Καβάτα, «η Ιαπωνία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να λαμβάνουν αυτή την άδεια ως κάτι φυσιολογικό»

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΠΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: JIJI/Japan Times
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Σε πολλές άλλες χώρες, κανείς δεν θα έδινε σημασία. Όμως, όταν η Ιαπωνίδα δήμαρχος Σόκο Καβάτα ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας, η απόφασή της έγινε πρωτοσέλιδο, προκάλεσε δημοσκοπήσεις και πυροδότησε μια εθνική συζήτηση στην Ιαπωνία.

Και αυτή η συζήτηση συνεχίζεται ακόμα, από τότε που αποκάλυψε την απόφασή της τον Μάιο. Τη Δευτέρα, δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο της δυτικής πόλης Γιαβάτα ότι ήταν σίγουρη ότι ο αναπληρωτής της θα μπορούσε να διαχειριστεί τα πράγματα ομαλά κατά τη διάρκεια της απουσίας της.

Ένα κύριο άρθρο που δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στην εφημερίδα «Mainichi» την υποστήριξε, αναφέροντας ότι η ευθύνη βαρύνει τον οργανισμό να δημιουργήσει μια δομή που θα υποστηρίζει την αλλαγή, προσθέτοντας: «Η Ιαπωνία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να λαμβάνουν αυτή την άδεια ως κάτι φυσιολογικό».

«Δεν περίμενα να προκαλέσει τόση αντιπαράθεση», είπε η Καβάτα στον Guardian, «εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι στην εργασία, οι άνθρωποι πρέπει να θυσιάζουν την προσωπική τους ζωή για να αφοσιωθούν στην καριέρα τους».

Παραμένει το χάσμα των φύλων στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και μια χώρα που αντιμετωπίζει κρίση μείωσης του πληθυσμού, χορηγεί μεν άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες μητέρες, αλλά ο νόμος δεν ισχύει για τους δημάρχους.

Η Καβάτα, 35 ετών, είναι η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος που παίρνει αυτή την απόφαση. «Έχω την εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο μόλις αρχίζουν να το αποδέχονται», λέει η Καβάτα, αναφερόμενη στην απόφασή της.

«Για τους άνδρες, ο τοκετός δεν επηρεάζει το σώμα τους, οπότε τεχνικά είναι δυνατό να συνεχίσουν να εργάζονται, παραμερίζοντας την προσωπική τους ζωή», προσθέτει, «αλλά για τις γυναίκες, από σωματικής άποψης, αυτό απλά δεν είναι δυνατό».

Στην πιο πρόσφατη Έκθεση για το Χάσμα μεταξύ των Φύλων, η Ιαπωνία κατέλαβε την 118η θέση από τις 148, την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του G7, εν μέρει λόγω των ξεπερασμένων στερεοτύπων για τα φύλα, γεγονός που καθιστά την απόφαση της Καβάτα ακόμη πιο σημαντική.

Μέχρι σήμερα, μόνο το 30% των δημοτικών συμβούλων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες, και μόνο το 1,2% από αυτές είναι κάτω των 40 ετών.

«Παρόλο που η ισότητα των φύλων έχει βελτιωθεί στην Ιαπωνία», παραδέχεται, «οι γυναίκες συχνά δυσκολεύονται να φτάσουν σε ηγετικές θέσεις».

Αντιμέτωπη με τη μείωση του πληθυσμού

Στην ηλικία των 33 ετών, η Καβάτα έγινε η νεότερη γυναίκα δήμαρχος της Ιαπωνίας, διεκδικώντας την εκλογή ως ανεξάρτητη υποψήφια, με κεντρικό θέμα της προεκλογικής της εκστρατείας τη βελτίωση της παιδικής φροντίδας.

Αν και δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια, η Καβάτα ενδιαφερόταν για την πολιτική από μικρή ηλικία.

Αφού αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κιότο, εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στην πόλη του Κιότο, ενώ αργότερα έγινε πολιτική σύμβουλος, πριν εκλεγεί δήμαρχος το 2023.

Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από τότε, η Καβάτα έχει επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που είναι διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ιαπωνία: η μείωση του πληθυσμού. Το 2002, η εκλογική της περιφέρεια, μία από τις μικρότερες του νομού, είχε πληθυσμό 74.329 κατοίκων. Τον Απρίλιο του 2026, ο αριθμός αυτός είχε συρρικνωθεί στους 67.876.

«Ήμουν πάντα ενήμερη για τη μείωση του πληθυσμού της Ιαπωνίας», σημειώνει η Καβάτα, «αλλά όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, άρχισα πραγματικά να αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος στη θέση της λαμβάνει άδεια μητρότητας, η Καβάτα καταρτίζει το δικό της σχέδιο. Σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό, σχεδιάζει να επιστρέψει στην εργασία της μέχρι τον Δεκέμβριο.

Καθώς πρόκειται για το πρώτο της παιδί, η Καβάτα δεν μπορεί να είναι σίγουρη για το τι να περιμένει, αλλά ελπίζει ότι η απόφασή της θα εμπνεύσει άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική στην Ιαπωνία.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

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ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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