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Ιαπωνία: Δήμαρχος «γράφει» ιστορία παίρνοντας άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται στην εξουσία

Θα απουσιάσει από τα καθήκοντά της για 16 εβδομάδες - Ελπίζει η απόφασή της να λειτουργήσει ως αφορμή για αλλαγές στην Ιαπωνία

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Facebook Twitter
Η 35χρονη Σόκο Καβάτα / Φωτ.: Kyoto University
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Η, νεότερη εκλεγμένη, γυναίκα δήμαρχος στην Ιαπωνία γράφει ξανά ιστορία, αυτή τη φορά όχι λόγω της ηλικίας της, αλλά επειδή αποφάσισε να πάρει άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται εν ενεργεία.

Η 35χρονη Σόκο Καβάτα, δήμαρχος της πόλης Γιαουάτα στην επαρχία του Κιότο, στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει από τα καθήκοντά της για 16 εβδομάδες ενόψει της γέννησης του πρώτου της παιδιού τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, για την πρώτη φορά που εν ενεργεία δήμαρχος στη χώρα λαμβάνει άδεια μητρότητας.

Η Καβάτα εξελέγη το 2023 και σχεδιάζει να απέχει οκτώ εβδομάδες πριν και οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό. Αν και η άδεια μητρότητας στην Ιαπωνία προβλέπεται για τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο για τους αιρετούς αξιωματούχους, γεγονός που έχει αναδείξει ένα θεσμικό κενό στη χώρα.

Ιαπωνία: «Η απόφασή μου να λειτουργήσει ως αφορμή για αλλαγές»

Η ίδια δήλωσε στο CNN ότι ελπίζει η απόφασή της να λειτουργήσει ως αφορμή για αλλαγές στην Ιαπωνία. Όπως είπε, στόχος είναι να ενθαρρυνθούν εργαζόμενοι, εργοδότες και στελέχη κάθε βαθμίδας να αντιμετωπίζουν την εγκυμοσύνη και την ανατροφή παιδιών ως φυσικό μέρος της ζωής, χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με την επαγγελματική πορεία.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας της, τα καθήκοντά της θα αναλάβει αναπληρωτής δήμαρχος, ενώ η ίδια σκοπεύει να παρακολουθεί τις εξελίξεις από το σπίτι και να ελέγχει τακτικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία της.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η απουσία ενός αιρετού αξιωματούχου αποτελεί επιβάρυνση για τους φορολογούμενους. Ωστόσο, η Καβάτα υποστηρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και των συνεργατών της έχει δείξει κατανόηση και στήριξη.

Ιαπωνία: Οι γυναίες εκπροσωπούν λιγότερο από το 15% της Κάτω Βούλης

Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στην ιαπωνική κοινωνία. Παρότι η χώρα εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της μόλις πέρυσι, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν λιγότερο από το 15% της Κάτω Βουλής. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας παραμένει αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται πάντως ο αριθμός των γυναικών που εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με ερευνητές, οι γυναίκες δήμαρχοι στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί από περίπου 50 σε σχεδόν 80 μέσα σε πέντε χρόνια, σε σύνολο περισσότερων από 1.700 δήμων.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή δημογραφική κρίση. Το 2025 καταγράφηκαν μόλις 671.236 γεννήσεις Ιαπώνων πολιτών, ο χαμηλότερος αριθμός στην ιστορία της χώρας και η δέκατη συνεχόμενη ετήσια μείωση.

Πολλοί ειδικοί συνδέουν την υπογεννητικότητα όχι μόνο με το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και με την κουλτούρα της υπερεργασίας που χαρακτηρίζει την Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νέοι θεωρούν ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα τους.

«Αν μια γυναίκα θέλει να αποκτήσει παιδί, συχνά αναγκάζεται να θυσιάσει την καριέρα της. Αν θέλει να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία, συχνά νιώθει ότι πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα της μητρότητας», δήλωσε η Καβάτα.

«Οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να κάνουν αυτή την επιλογή. Προσπαθούμε να αλλάξουμε σταδιακά αυτή την πραγματικότητα και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα προσφέρει πραγματική ισότητα».

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

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