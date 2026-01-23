Ιαπωνία: Διαλύεται επίσημα η κάτω βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η κάτω βουλή της Ιαπωνίας διαλύθηκε κι επισήμως σήμερα, με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών την 8η Φεβρουαρίου από την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι.

Φωτ. ΕΡΑ

Ο πρόεδρος της κάτω βουλής ανέγνωσε επιστολή που επισημοποιεί τη διάλυσή της, με φόντο την παραδοσιακή κραυγή «μπανζάι!» πολλών από τους βουλευτές.

Η Τακαΐτσι, η εθνικίστρια πολιτικός η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη πρωθυπουργός στην ιστορία του αρχιπελάγους της Ασίας, μοιάζει να βάζει στοίχημα ότι η υψηλή δημοτικότητά της θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής της, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).