Ιαπωνία: Δεύτερος πυγμάχος πεθαίνει από εγκεφαλική κάκωση σε αγώνα στο Τόκιο

Δεύτερος πυγμάχος χάνει τη ζωή του από τραυματισμούς που υπέστη στην ίδια διοργάνωση στο Τόκιο.

Ο 28χρονος Hiromassa Urakawa πέθανε το Σάββατο, λίγες ημέρες μετά την ήττα του με νοκ άουτ στον όγδοο γύρο του αγώνα του με τον Yoji Saito στις 2 Αυγούστου. Ο θάνατός του έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο του Shigetoshi Kotari, ο οποίος υπέκυψε σε τραυματισμούς που υπέστη σε ξεχωριστό αγώνα, επίσης στην αίθουσα Korakuen Hall του Τόκιο.

Και οι δύο πυγμάχοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κατάσταση κατά την οποία συσσωρεύεται αίμα μεταξύ του κρανίου και του εγκεφάλου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πυγμαχίας (WBO) εξέφρασε τη θλίψη του: «Θρηνούμε τον θάνατο του Ιάπωνα πυγμάχου Hiromassa Urakawa, ο οποίος υπέκυψε τραγικά στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Yoji Saito. Αυτή η σπαρακτική είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Shigetoshi Kotari. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και την ιαπωνική κοινότητα της πυγμαχίας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Μετά τα δύο περιστατικά, η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας ανακοίνωσε ότι όλοι οι αγώνες τίτλου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας Ανατολικού και Ειρηνικού (OPBF) θα μειωθούν από 12 σε 10 γύρους.

Ο Urakawa είναι ο τρίτος πυγμάχος υψηλού προφίλ που χάνει τη ζωή του το 2025. Τον Φεβρουάριο, ο Ιρλανδός John Cooney, επίσης 28 ετών, πέθανε από ενδοκρανιακή αιμορραγία μετά από αγώνα στο Μπέλφαστ εναντίον του Ουαλού Nathan Howells.

Με πληροφορίες από BBC News