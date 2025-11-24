Ιαπωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Ένας άνδρας περίπου 80 ετών έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο χτύπησε διαδοχικά πεζούς στην περιοχή Αντάτσι του Τόκιο της Ιαπωνίας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μια γυναίκα, περίπου 20 ετών, η οποία, όπως έκαναν γνωστό εγχώρια μέσα ενημέρωσης, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός, που μετά τις συγκρούσεις εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, συνελήφθη περίπου 500 μέτρα από το σημείο. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι πολλαπλές παρασύρσεις να ήταν εσκεμμένες ή αποτέλεσμα πανικού.

Ιαπωνία: Με κλεμμένο αυτοκίνητο η παράσυρση

Ιαπωνικά μέσα μεταδίδουν ότι δύο ώρες πριν το περιστατικό στο Τόκιο, είχε δηλωθεί κλοπή αυτοκινήτου από αντιπροσωπεία στην ίδια περιοχή. Οι αρχές διερευνούν αν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στις παρασύρσεις, είναι το ίδιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή με αυξημένη κίνηση κοντά στο δημαρχείο του Αντάτσι, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλο επιχειρησιακό σχέδιο από την αστυνομία του Τόκιο.

Με πληροφορίες από Japan Times