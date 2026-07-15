Ιαπωνία: Αρκούδα εισέβαλε σε σπίτι ζευγαριού και άδειασε το ψυγείο – Ύποπτη για 14 «διαρρήξεις»

Οι αρχές στην Ιαπωνία αναζητούν μία αρκούδα που εισέβαλε στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και άδειασε το ψυγείο του.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η αρκούδα ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από 14 «διαρρήξεις» που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε μία ιαπωνική κωμόπολη.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα βρέθηκε αντιμέτωπος με μία μεγάλη ασιατική μαύρη αρκούδα, όταν πήγε να ερευνήσει έναν θόρυβο που άκουσε στην κουζίνα του. Το ψυγείο ήταν ανοιχτό και τρόφιμα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα. Η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Ιαπωνία: Πέντε διαφορετικές «διαρρήξεις» πιθανόν από την ίδια αρκούδα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περιστατικά σε πέντε διαφορετικά σημεία στην κωμόπολη Σιζουκουΐσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανόν πρόκειται για την ίδια αρκούδα, η οποία επαναλαμβάνει τις επιδρομές της. Για τον εντοπισμό της έχουν τοποθετηθεί παγίδες-κλουβιά, έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρικοί φράχτες γύρω από κατοικίες που έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος, ενώ πραγματοποιούνται και περιπολίες για την προειδοποίηση των κατοίκων.

«Είναι ασυνήθιστο μία αρκούδα να εισβάλλει στο ίδιο μέρος πολλές φορές», δήλωσε η Σίχο Τσίντα, ειδική στις αρκούδες από το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος της νομαρχίας Ιουάτε, όπου βρίσκεται η κωμόπολη. «Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο ζώο, γι' αυτό θέλουμε να το συλλάβουμε το συντομότερο δυνατό».

A family in northern Japan called police after finding a bear in their kitchen, an official said Wednesday, as anxiety over the animal grows following a surge in deadly maulings. https://t.co/zudqcVFi95 — The Japan Times (@japantimes) July 15, 2026

Ιαπωνία: Αριθμοί-ρεκόρ επιθέσεων από αρκούδες τα τελευταία χρόνια

Μέχρι στιγμής, αρκούδα έχει καταγραφεί να εισβάλλει τέσσερις φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κτίρια αγροκτήματος της περιοχής, καταναλώνοντας ζωοτροφή για βοοειδή με βάση το γάλα. Κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να προσπαθεί μέσα στη νύχτα να ανοίξει τη συρόμενη πόρτα μίας αγροικίας, ωστόσο τράπηκε σε φυγή όταν ο αγρότης φώτισε το σημείο με φακό και άρχισε να φωνάζει.

Σε μία προσπάθεια να αποτρέψει την ανεπιθύμητη εισβολέα, ο αγρότης άρχισε να απλώνει γύρω από τις εισόδους ένα αυτοσχέδιο μείγμα απώθησης αρκούδων που περιέχει ιαπωνική μουστάρδα.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής επέστρεψε από τα ψώνια και βρήκε μία αρκούδα μέσα στο σπίτι του, κοντά στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος πατέρας του. Το ζώο βγήκε έξω όταν εκείνος χτύπησε δυνατά μία κοντινή πόρτα. Ωστόσο, επιχείρησε να ξαναμπεί στο εσωτερικό και ο άνδρας πάλευε για περίπου 30 δευτερόλεπτα να κρατήσει κλειστή μία συρόμενη πόρτα, ενώ η αρκούδα στεκόταν στα πίσω πόδια της και προσπαθούσε να τη σπρώξει για να μπει. Ο ίδιος περιέγραψε την αρκούδα, αναφέροντας ότι είχε ύψος περίπου 1,65 μέτρου.

Το επόμενο βράδυ, μία γυναίκα είδε αρκούδα να ψάχνει τρόφιμα στην κουζίνα της, ενώ την Κυριακή το ζώο εισέβαλε σε κατάστημα παραδοσιακών ιαπωνικών γλυκών και πήρε ντόνατς από το ψυγείο.

Η ιδιαίτερη προτίμηση της αρκούδας στα γλυκά την οδήγησε να εισβάλει πέντε φορές στο ίδιο σπίτι, όπου έφαγε μπισκότα, ζάχαρη και καρίντο, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό γλύκισμα από τηγανητή ζύμη με επικάλυψη ζάχαρης.

Τα τελευταία χρόνια, στην Ιαπωνία καταγράφονται αριθμοί-ρεκόρ επιθέσεων από αρκούδες και θανάτων που σχετίζονται με αυτές. Σύμφωνα με ειδικούς, η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει κάνει τις αρκούδες να μην φοβούνται να πλησιάσουν τις πόλεις, ενώ πολλές πλέον δεν φοβούνται να σταθούν απέναντι σε ανθρώπους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Guardian