Ιαπωνία: Αρχείο 1.200 ετών για τις κερασιές αποκτά νέο «φύλακα»

Για περισσότερα από 1.200 χρόνια, ευγενείς, μοναχοί και αξιωματούχοι στην Ιαπωνία κατέγραφαν με προσοχή μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές κάθε χρόνου, την ημέρα που ανθίζουν οι κερασιές στην ιστορική πρωτεύουσα, το Κιότο.

Τα τελευταία χρόνια, υπεύθυνος για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου αρχείου, ενός από τα μακροβιότερα κλιματικά δεδομένα στον κόσμο, ήταν ο επιστήμονας Yasuyuki Aono. Οι κερασιές, γνωστές ως sakura, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αλλαγές της θερμοκρασίας και, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, ανθίζουν ολοένα και νωρίτερα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καθηγητής Αόνο, που ενημέρωνε σχολαστικά το αρχείο χρόνο με τον χρόνο, πέθανε λόγω καρκίνου. Ο θάνατός του οδήγησε συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου του στην αναζήτηση διαδόχου.

Ιαπωνία: Ποιος είναι ο νέος επιστήμονας που ασχολείται με το αρχείο ανθοφορίας των κερασιών

«Χρειαζόμαστε βοήθεια από έναν βοτανολόγο ή κάποιον που βρίσκεται στο Κιότο», έγραψε η επιστήμονας δεδομένων Tuna Acisu από την πλατφόρμα Our World in Data, ζητώντας κάποιον με επιστημονική κατάρτιση και τοπική γνώση της περιοχής Αρασιάμα, γνωστής για τις κερασιές της.

Αρχικά, η αναζήτηση δεν απέδωσε καρπούς. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Osaka Metropolitan, όπου εργαζόταν ο Αόνο, κανένας άλλος ερευνητής δεν επρόκειτο να συνεχίσει την καταγραφή.

Τελικά, βρέθηκε διάδοχος. Ο Genki Katata, περιβαλλοντικός βιοφυσικός με έδρα το Τόκιο, ανέλαβε να συνεχίσει το έργο. «Το να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα του Κιότο θα συνεχίσουν να υπάρχουν είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε. «Θέλω να το συνεχίσω όσο μπορώ».

Ιαπωνία: Η παράδοση του hanami

Οι ανθοφορίες κερασιών έχουν ιδιαίτερη θέση στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Η παρατήρησή τους, γνωστή ως hanami, αποτελεί παράδοση άνω της χιλιετίας και έχει αποτυπωθεί σε ποιήματα, πίνακες και αυτοκρατορικά χρονικά.

Σήμερα, η περίοδος του hanami είναι μια γιορτή με πικνίκ κάτω από τα δέντρα, παρέες και νυχτερινές συγκεντρώσεις.

Τα ιστορικά αρχεία, αν και δεν δημιουργήθηκαν για επιστημονικούς σκοπούς, αποδείχθηκαν πολύτιμα. Περιλαμβάνουν ημερομηνίες, τοποθεσίες και λεπτομέρειες για το στάδιο της ανθοφορίας, από τα πρώτα άνθη έως την πλήρη άνθιση και την πτώση των πετάλων.

Σε ένα ημερολόγιο του 1644, ένας Ιάπωνας ευγενής περιγράφει γιορτή με θέα τις κερασιές στο αυτοκρατορικό παλάτι, σημειώνοντας ότι «απολαύσαμε τα άνθη και ήπιαμε σάκε (σ.σ. κλασικό ιαπωνικό ποτό) που προσφέρθηκε από τον αυτοκράτορα».

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Αόνο αφιέρωσε περισσότερα από 15 χρόνια για να αποκωδικοποιήσει παλιά χειρόγραφα και να συγκεντρώσει τα δεδομένα. Παρότι δεν είχε ειδίκευση στη φιλολογία, κατάφερε να μετατρέψει αποσπασματικές καταγραφές σε ένα συνεκτικό επιστημονικό αρχείο.

Η ανάλυσή του έδειξε ότι για περίπου 1.000 χρόνια η κορύφωση της ανθοφορίας σημειωνόταν γύρω στα μέσα Απριλίου. Από τον 19ο αιώνα και μετά, ωστόσο, οι κερασιές άρχισαν να ανθίζουν νωρίτερα, καθώς η αστικοποίηση και η χρήση ορυκτών καυσίμων αύξησαν τις θερμοκρασίες.

Η τάση αυτή επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Το 2021 καταγράφηκε η πιο πρώιμη ανθοφορία εδώ και 1.200 χρόνια, στις 26 Μαρτίου, σχεδόν τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Τι δείχνουν τα δεδομένα για το κλίμα στην Ιαπωνία

Με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων, ο Αόνο εκτίμησε ότι η θερμοκρασία στην περιοχή του Κιότο έχει αυξηθεί κατά περίπου 3,4 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 170 χρόνια.

Εξέτασε επίσης το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», όπου τα κτίρια και οι δρόμοι συγκρατούν θερμότητα, αυξάνοντας τις τοπικές θερμοκρασίες. Παρά τις τοπικές αυτές επιδράσεις, τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Οι πολύ πρώιμες ανθοφορίες, όπως εκείνη του 2021, έχουν γίνει πλέον πολύ πιο πιθανές.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αλλαγή στον χρόνο ανθοφορίας των κερασιών έχει ευρύτερες οικολογικές συνέπειες. Αν τα άνθη εμφανιστούν πολύ νωρίς, μπορεί να μην συγχρονίζονται με τους επικονιαστές, όπως οι μέλισσες. Επίσης, κινδυνεύουν περισσότερο από όψιμους παγετούς.

Οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη γεωργία, να μειώσουν παραγωγές και να επιμηκύνουν την περίοδο γύρης, επιδεινώνοντας τις αλλεργίες.

Όσον αφορά στον νέο υπεύθυνο του αρχείου, ο Katata, σκοπεύει να συνεχίσει και να επεκτείνει την έρευνα, εξετάζοντας πιο αναλυτικά τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής, της αστικοποίησης και των φυσικών διακυμάνσεων.

Με πληροφορίες από New York Times