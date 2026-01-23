Ιαπωνία: Ανεστάλη μετά από λίγες ώρες η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού

Η Ιαπωνία ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο, λίγες ημέρες μετά την επανεκκίνησή του, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Στον σταθμό Κασιβαζάκι–Καρίβα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ήχησε συναγερμός «κατά τη διάρκεια διαδικασιών εκκίνησης του αντιδραστήρα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Tokyo Electric Power Company (Tepco) Τακάσι Κομπαγιάσι. Όπως είπε, ο αντιδραστήρας παρέμεινε «σταθερός».

Ο αντιδραστήρας Νο 6 είχε τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη, μία ημέρα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, εξαιτίας δυσλειτουργίας σε σύστημα συναγερμού. Πρόκειται για τον πρώτο αντιδραστήρα του συγκεκριμένου συγκροτήματος που ενεργοποιείται μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα το 2011.

Μετά τον σεισμό μεγέθους 9,0 και το τσουνάμι που ακολούθησε πριν από 15 χρόνια, η Ιαπωνία είχε κλείσει και τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες της, καθώς η τήξη πυρήνα στη Φουκουσίμα εξελίχθηκε σε μία από τις χειρότερες πυρηνικές κρίσεις παγκοσμίως. Τότε, η διαρροή ραδιενέργειας οδήγησε σε εκκένωση περισσότερων από 150.000 κατοίκων, πολλοί από τους οποίους δεν επέστρεψαν ποτέ, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η περιοχή θεωρείται πλέον ασφαλής.

Για τη νεότερη αναστολή λειτουργίας του αντιδραστήρα Νο 6, ο Κομπαγιάσι τόνισε ότι «ο αντιδραστήρας είναι σταθερός και δεν υπάρχει ραδιενεργός επίπτωση εκτός εγκαταστάσεων». Η εκκίνηση είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Τρίτη, όμως μετατέθηκε λόγω τεχνικού ζητήματος, ενώ η εμπορική λειτουργία του αντιδραστήρα αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Η Tepco ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια του συμβάντος, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη. Ο αντιδραστήρας Νο 7 στο Κασιβαζάκι–Καρίβα δεν αναμένεται να επανεκκινήσει πριν από το 2030, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε εξετάζεται το ενδεχόμενο οριστικής απόσυρσης. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το συγκρότημα θα λειτουργεί με αισθητά μικρότερη δυναμικότητα σε σχέση με την περίοδο που και οι επτά αντιδραστήρες ήταν ενεργοί.

Η επανεκκίνηση του Νο 6 είχε λάβει άδεια παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και τις ανησυχίες για την ασφάλεια. Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά της Tepco, ενώ τον Δεκέμβριο εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την τοπική συνέλευση της περιφέρειας Νιιγκάτα.

Η Ιαπωνία υπήρξε από τις χώρες που επένδυσαν νωρίς στην πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά, πριν από το 2011, οι πυρηνικοί σταθμοί παρήγαγαν σχεδόν το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και υπήρχε στόχος να φτάσουν έως και το 50% μέχρι το 2030. Μετά το κλείσιμο των αντιδραστήρων, η κυβέρνηση επιχείρησε σταδιακή επαναφορά τους, εντάσσοντας την πυρηνική ενέργεια στο σχέδιο για μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050»

Από το 2015 μέχρι σήμερα, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 αντιδραστήρες που θεωρούνται επιχειρησιακά διαθέσιμοι.

Με πληροφορίες από BBC