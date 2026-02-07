Ιαπωνία: 35 νεκροί από τα ρεκόρ χιονόπτωσης - Φόβοι για νέα ατυχήματα με το λιώσιμο

Απολογισμό 35 νεκρών και σχεδόν 400 τραυματιών έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία το κύμα χιονόπτωσης που σκέπασε τις βόρειες περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν τώρα και για έναν δεύτερο γύρο κινδύνων καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και το χιόνι αρχίζει να λιώνει.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα θανατηφόρα περιστατικά καταγράφηκαν από τις 20 Ιανουαρίου και συνδέονται κυρίως με εργασίες αποχιονισμού σε σπίτια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τις στέγες ή τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους. Από τους περίπου 400 τραυματίες, οι 126 χαρακτηρίζονται σοβαρά περιστατικά.

Οι επικίνδυνες συνθήκες επηρέασαν και ξένους ταξιδιώτες. Την Τετάρτη, ένας 27χρονος από τη Μελβούρνη, ο Μάικλ Χερστ, πέθανε αφού κατέρρευσε και έπεσε ενώ έκανε σκι μαζί με άλλους στο Νισέκο της Χοκάιντο, στο χιονοδρομικό όπου εργαζόταν. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μια 22χρονη από το Κουίνσλαντ, η Μπρουκ Ντέι, σκοτώθηκε σε θέρετρο της περιφέρειας Ναγκάνο, όταν το σακίδιό της πιάστηκε σε αναβατήρα και έμεινε κρεμασμένη στον αέρα.

Τα περισσότερα συμβάντα των τελευταίων δύο εβδομάδων εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, όπου η χιονόπτωση ήταν ασυνήθιστα έντονη εξαιτίας ψυχρών αερίων μαζών που κατέβηκαν από την Αρκτική.

Ο χειμώνας αυτός έχει φέρει σοβαρά προβλήματα σε 15 από τις 47 περιφέρειες της χώρας, με το ύψος του χιονιού να φτάνει σε ορισμένα σημεία τα 2 μέτρα. Στην περιφέρεια Αομόρι, περισσότερα από 1.700 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ σημειώθηκαν ακυρώσεις δρομολογίων σε συμβατικά τρένα και σε γραμμές υψηλής ταχύτητας.

Ο περιφερειάρχης της Αομόρι, Σοϊτσίρο Μιγιασίτα, δήλωσε ότι τα οχήματα έκτακτης ανάγκης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν πολίτες που χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα συνεργεία να αναγκάζονται να τους αναζητούν πεζή μεταφέροντας φορεία. Πρόσθεσε ότι εξετάζονται λύσεις ώστε ασθενοφόρα και πυροσβεστικά να μπορούν να περνούν ακόμη και αν κλείσουν δρόμοι.

Στην περιφέρεια Νιιγκάτα αναφέρθηκαν 12 θάνατοι που σχετίζονται με το χιόνι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας άνδρας που βρέθηκε πεσμένος στη στέγη του σπιτιού του και ένας 70χρονος που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από τη στέγη.

Παρότι σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται νέο χιόνι μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι αρχές δίνουν τώρα βάρος και στον κίνδυνο που δημιουργεί το λιώσιμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κιχάρα προειδοποίησε ότι αυξάνεται η πιθανότητα χιονοστιβάδων και ότι οι επιφάνειες γίνονται ιδιαίτερα ολισθηρές. Κάλεσε όσους καθαρίζουν χιόνι να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, χρησιμοποιώντας κράνος ή σχοινί ασφάλισης, ειδικά όταν δουλεύουν σε ύψος.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα από χιόνι δεν είναι σπάνια στην Ιαπωνία. Πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια έξι χειμερινών μηνών.

Με πληροφορίες από Guardian