Ιαπωνία: 15 άτομα στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι και χημική ουσία

Ένας ανδρας επιτέθηκε την Παρασκευή σε εργαζομένους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική Ιαπωνία, τραυματίζοντας συνολικά 15 ανθρώπους, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από μαχαίρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να αναφέρει ότι οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν υγρό που εκτιμάται ότι ήταν χλωρίνη και επίσης μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Η αστυνομία της περιφέρειας Σιζουόκα ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, 38 ετών, συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δεν δόθηκαν στοιχεία για τα κίνητρα.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας είχε μαζί του μαχαίρι τύπου «survival» και φορούσε κάτι που παρέπεμπε σε μάσκα προστασίας. Η επίθεση σημειώθηκε σε εργοστάσιο ελαστικών της εταιρείας Yokohama στην πόλη Μισίμα, δυτικά του Τόκιο.

Η Ιαπωνία διαθέτει αυστηρό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και καταγράφει χαμηλά επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένες επιθέσεις με μαχαίρι που προκάλεσαν έντονη συζήτηση.