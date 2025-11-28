Ίαν Γκίλαν: Ο θρυλικός frontman των Deep Purple αποκαλύπτει ότι χάνει την όρασή του

Ο Ίαν Γκίλαν (Ian Gillan), η εμβληματική φωνή των Deep Purple και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ροκ ιστορίας, αποκάλυψε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή επιδείνωση της όρασής του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της άμεσης απόσυρσης από τις ζωντανές εμφανίσεις, παρόλο που πριν από τρεις ημέρες διέψευσε τις σχετικές φήμες.

Σε συνέντευξή του, ο 80χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η όρασή του βρίσκεται στο 30%, γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητά του, και τη δουλειά του: «Δεν θα βελτιωθεί. Κάνω ό,τι μπορώ για να προσαρμοστώ. Δυσκολεύομαι ακόμη και να χρησιμοποιήσω το λάπτοπ μου, βλέπω τη γραμμή μόνο με περιφερειακή όραση».

Παρά το ότι οι Deep Purple έχουν ανακοινώσει ευρωπαϊκή περιοδεία για το καλοκαίρι του 2026, ο Γκίλαν δηλώνει πως δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει: «Αν νιώσω ότι χάνω την ενέργειά μου, θα σταματήσω. Δεν θέλω να γίνω βάρος σε κανέναν. Σιγά σιγά έρχεται αυτή η στιγμή».

Ίαν Γκίλαν: Οι Deep Purple ανακοίνωσαν συναυλία στην Ελλάδα

Παρά το δημοσίευμα για την επιδείνωση της όρασής του και τις διαψεύσεις του ιδίου ότι θα αποσυρθεί άμεσα, οι Deep Purple ανακοίνωσαν συναυλία στην Ελλάδα, μέσα στο 2026.

Προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens (O.A.K.A), η συναυλία των Deep Purple έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα από πολυαναμενόμενες live εμφανίσεις στην Αθήνα, όπως των Metallica, των Cure, των Limp Bizkit και άλλων θρύλων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Special guests στη συναυλία του Οκτωβρίου, θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler (UK), δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ. Η έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 12:00 από τη More.com.

«Οι Deep Purple με χαρά ανακοινώνουν τις νέες ημερομηνίες της περιοδείας τους για το 2026! Μαζί τους θα είναι οι special guests @mammothwvh (σε επιλεγμένες ημερομηνίες) και @jaylerband. Η προπώληση των VIP πακέτων ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου. Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια βρίσκονται στον σύνδεσμο στο βιογραφικό. Θα σας δούμε εκεί», γράφει ο επίσημος λογαριασμός του συγκροτήματος στο Instagram.