Η Ζιζέλ Πελικό θα δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά της

Τα απομνημονεύματα της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον πρώην σύζυγό της και 50 άγνωστους άνδρες σε διάστημα δέκα χρόνων, αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2026.

Η Πελικό έγινε παγκόσμιο σύμβολο του φεμινισμού, καθώς παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία για να ρίξει τις πόρτες του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το έκανε για να κάνει τη «ντροπή να αλλάξει πλευρά» από το θύμα στον βιαστή - κάτι που μετέτρεψε τη 72χρονη σε παγκόσμιο σύμβολο του φεμινισμού.

Το βιβλίο με τίτλο «A Hymn to Life(Ένας ύμνος για τη ζωή)» θα αφηγηθεί την ιστορία της Πελικό «με τα λόγια της, θα προσφέρει παρηγοριά και ελπίδα και θα συμβάλει θετικά στην αλλαγή της συζήτησης γύρω από την ντροπή και στην αλλαγή του κόσμου», δήλωσε ο εκδότης The Bodley Head, ο υπάγεται στις εκδόσεις Penguin.

«Θέλω να πω την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»

Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την εξαιρετική υποστήριξη που έχω λάβει από την αρχή της δίκης», δήλωσε η Πελικό. «Τώρα θέλω να πω την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια. Μέσω αυτού του βιβλίου, ελπίζω να μεταφέρω ένα μήνυμα δύναμης και θάρρους σε όλους όσοι υποβάλλονται σε δύσκολες δοκιμασίες. Μακάρι να μη νιώσουν ποτέ ντροπή. Και με την πάροδο του χρόνου, ας μάθουν ακόμη και να γευτούν ξανά τη ζωή και να βρουν την ειρήνη».

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο. Πενήντα άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση αφού ο Ντομινίκ επικοινώνησε μαζί τους στο διαδίκτυο και τους κάλεσε να βιάσουν τη ναρκωμένη σύζυγό του.

Η 46χρονη κόρη του Πελικό, Καρολίνα Νταριάν, έχει καταθέσει μήνυση κατά του πατέρα της, κατηγορώντας τον ότι την νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 30 ετών.

Η Ντάριαν δημοσίευσε τον Δεκέμβριο τα απομνημονεύματά της με τίτλο « I’ll Never Call Him Dad Again (Ποτέ ξανά δεν θα τον αποκαλέσω μπαμπά)».Το βιβλίο «προσφέρει μια συναρπαστική προοπτική για το τι κάνει η σεξουαλική κακοποίηση σε μια οικογένεια, τις εκτεταμένες επιπτώσεις της μέσα σε αυτήν και πώς τα θύματα μπορούν να αντισταθούν», έγραψε η Αγκνές Πουαριέ σε μια κριτική στην εφημερίδα Observer. «Πρόκειται για μια ιστορία ανθεκτικότητας, διαύγειας και θάρρους, που αφηγείται με δύναμη».

Το βιβλίο της Πελικό θα εκδοθεί στα αγγλικά στις 27 Ιανουαρίου 2026, ταυτόχρονα με τη γαλλική έκδοση και τις εκδόσεις σε 20 άλλες γλώσσες. Η Πελικό «έχει γίνει ένα παγκόσμιο είδωλο», δήλωσε ο Στούαρτ Γουίλιαμς, διευθυντής εκδόσεων στο The Bodley Head.

«Πιστεύουμε ότι η φωνή της σε αυτό το βιβλίο θα μιλήσει σε πολλούς, για τα επόμενα χρόνια».

Με πληροφορίες από Guardian