Η Zendaya και ο Robert Pattinson γίνονται αφορμή για γάμους στο Λας Βέγκας

Η A24 μεταφέρει το σινεμά σε παρεκκλήσι του Λας Βέγκας, ανοίγοντας για μία ημέρα έναν χώρο τέλεσης γάμων στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson.

Το παρεκκλήσι θα λειτουργήσει το Σάββατο 14 Μαρτίου στη λεωφόρο του Λας Βέγκας και θα δέχεται ζευγάρια κατόπιν αίτησης μέσω ειδικής ιστοσελίδας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφία και μια σύντομη περιγραφή για το πώς γνωρίστηκαν.

Η εταιρεία υπόσχεται μια τελετή αυθόρμητη, λαμπερή και λίγο επικίνδυνη, με όλο το υπερθέαμα της πόλης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμπειρία θα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα γαμήλια πρότυπα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική της A24 να μετατρέπει τις πρεμιέρες της σε πολιτισμικά γεγονότα, επενδύοντας σε βιωματικές καμπάνιες που ξεπερνούν την παραδοσιακή διαφήμιση και λειτουργούν ως μέρος της ταυτότητάς της.

Η ταινία The Drama αφηγείται την ιστορία ενός αρραβωνιασμένου ζευγαριού του οποίου η σχέση δοκιμάζεται όταν μια αποκάλυψη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Kristoffer Borgli και η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 3 Απριλίου.