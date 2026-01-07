Η Warner Bros απορρίπτει επίσημα την προσφορά εξαγοράς της από την Paramount - «Ανεπαρκής»

Η Warner Bros. Discovery απέρριψε τη νεότερη πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance και συνεχίζει να στηρίζει τη συμφωνία της εταιρείας με τη Netflix.

Την Τετάρτη, η WBD απάντησε επίσημα στην τελευταία προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία είναι η όγδοη προσφορά εξαγοράς μέχρι σήμερα.

Η προσφορά της Paramount Skydance «δεν είναι πιο ευνοϊκή για τους μετόχους της WBD από τη συγχώνευση με τη Netflix και εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής», μεταξύ άλλων λόγω της «ανεπαρκούς αξίας της, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και τους πολυάριθμους κινδύνους, το κόστος και τις αβεβαιότητες», ανέφερε η WBD σε έγγραφο που υπέβαλε στην SEC, αναφερόμενη στην Paramount Skydance με το σύμβολο «PSKY».

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD επανέλαβε ότι θεωρεί την πρόταση της Paramount σημαντικά πιο ριψοκίνδυνη και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Paramount μπορεί να ολοκληρώσει μια τέτοια συμφωνία. Στην επιστολή του, το συμβούλιο σημείωσε επίσης ότι η πρόταση είναι μη δεσμευτική: «Η πρόταση βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της PSKY – η PSKY μπορεί να μειώσει την τιμή, να επιβάλει νέους όρους ή να αποσυρθεί πλήρως οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αποδοχή των προσφερόμενων μετοχών», αναφέρεται.

Η WBD έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσπάθειες εξαγοράς της Paramount Skydance. Στις 17 Δεκεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της WBD απέρριψε την έβδομη πρόταση της Paramount, επιμένοντας ότι η συμφωνία με τη Netflix είναι ανώτερη.

Στην επιστολή της 7ης Ιανουαρίου προς τους μετόχους, η διοίκηση της WBD έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα της Paramount Skydance να ολοκληρώσει τη συναλλαγή που προτείνει. «Η PSKY είναι μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 14 δισ. δολαρίων που επιχειρεί μια εξαγορά η οποία απαιτεί χρηματοδότηση 94,65 δισ. δολαρίων σε χρέος και ίδια κεφάλαια — σχεδόν επτά φορές τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία», αναφέρει η επιστολή.

«Η Paramount έχει επανειλημμένα αποτύχει να υποβάλει την καλύτερη πρόταση για τους μετόχους της Warner Bros»

«Για να υλοποιήσει τη συναλλαγή, σκοπεύει να αναλάβει έναν εξαιρετικά μεγάλο πρόσθετο δανεισμό — άνω των 50 δισ. δολαρίων — μέσω συμφωνιών με πολλούς χρηματοδοτικούς εταίρους». Αντίθετα, σύμφωνα με την επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της WBD, «η Netflix είναι μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισολογισμό επενδυτικής βαθμίδας, πιστοληπτική αξιολόγηση A/A3 και εκτιμώμενη ελεύθερη ταμειακή ροή άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026. Η συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix παρέχει επίσης στη WBD μεγαλύτερη ευελιξία να λειτουργεί κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η συγχώνευση με τη Netflix παραμένει ανώτερη από την τροποποιημένη προσφορά της PSKY».

Στις 22 Δεκεμβρίου, η Paramount Skydance του Ντέιβιντ Έλισον είχε επικαιροποιήσει την πρότασή της για την εξαγορά της WBD στα 30 δολάρια ανά μετοχή, με ορισμένες νέες διατάξεις. Μεταξύ αυτών, ο Λάρι Έλισον (ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του Ντέιβιντ) παρείχε «αμετάκλητη προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων» για την προσφορά της Paramount για την εξαγορά της WBD με μετρητά. Η Paramount αύξησε επίσης το τέλος ακύρωσης της συμφωνίας, ώστε να αντιστοιχεί στο ποσό των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Netflix, το οποίο θα καταβληθεί στην WBD σε περίπτωση που η συμφωνία δεν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της WBD δεν πείστηκε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η ρήτρα αποζημίωσης των 5,8 δισ. δολαρίων από την Paramount θα μειωνόταν στην πράξη σε 1,1 δισ. δολάρια — επειδή η WBD θα έπρεπε να καταβάλει στη Netflix προκαταβολικά ρήτρα αποχώρησης 2,8 δισ. δολαρίων, ενώ θα είχε επίσης 1,5 δισ. δολάρια σε χρηματοδοτικά κόστη και 350 εκατ. δολάρια σε πρόσθετους τόκους.

«Η PSKY έχει επανειλημμένα αποτύχει να υποβάλει την καλύτερη πρόταση για τους μετόχους της WBD, παρά τις σαφείς κατευθύνσεις που της έχει δώσει η WBD τόσο για τις ελλείψεις όσο και για πιθανές λύσεις», αναφέρει η επιστολή της 7ης Ιανουαρίου. «Ωστόσο, η PSKY συνέχισε να υποβάλλει προτάσεις που εξακολουθούν να περιλαμβάνουν πολλές από τις ελλείψεις που έχουμε επανειλημμένα επισημάνει στο παρελθόν, καμία από τις οποίες δεν υφίσταται στη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix, ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι οι προτάσεις της δεν αποτελούν την “καλύτερη και τελική” της προσφορά».

Με πληροφορίες από Variety