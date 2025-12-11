Η Walt Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI

Η Walt Disney ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI, επιτρέποντας στο εργαλείο δημιουργίας βίντεο Sora της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της.

Οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργούν σύντομα, κατά παραγγελία βίντεο που θα αξιοποιούν περισσότερους από 200 χαρακτήρες της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars, στο πλαίσιο μιας τριετούς συμφωνίας αδειοδότησης μεταξύ της OpenAI και του ψυχαγωγικού κολοσσού.

Μια επιλογή από τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Disney+.

Ο Bob Iger, διευθύνων σύμβουλος της Disney, εξήρε τη συμφωνία, η οποία συνδυάζει τις «εικονογραφημένες ιστορίες και χαρακτήρες» της εταιρείας με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Θα θέσει, όπως δήλωσε, «τη φαντασία και τη δημιουργικότητα απευθείας στα χέρια των θαυμαστών της Disney με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί».

Ωστόσο, η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στο Χόλιγουντ σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία, στην έκφραση και στα δικαιώματα των δημιουργών.

Η Disney θα χρησιμοποιήσει επίσης τα application programming interfaces (APIs) της OpenAI για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και εργαλεία, καθιστώντας την έτσι έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της OpenAI. Θα χρησιμοποιήσει επίσης το ChatGPT για τους υπαλλήλους της, σύμφωνα με τις εταιρείες.

«Η τεχνολογική καινοτομία διαμορφώνει συνεχώς την εξέλιξη της ψυχαγωγίας, φέρνοντας μαζί της νέους τρόπους για τη δημιουργία και την κοινή χρήση υπέροχων ιστοριών με τον κόσμο», δήλωσε ο Iger.

«Η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο μας και, μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI, θα επεκτείνουμε με προσοχή και υπευθυνότητα την εμβέλεια της αφήγησης ιστοριών μας μέσω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σεβόμενοι και προστατεύοντας τους δημιουργούς και τα έργα τους», κατέληξε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Guardian