Η The Vivienne γίνεται μόνιμη «φύλακας» της κουίρ συνοικίας του Λίβερπουλ

Το Λίβερπουλ ετοιμάζεται να τιμήσει την The Vivienne με άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, στην καρδιά του Pride Quarter, της queer συνοικίας όπου ξεκίνησε η drag διαδρομή της.

Το άγαλμα σχεδιάζεται να τοποθετηθεί στη συμβολή Victoria Street και Stanley Street, στην είσοδο της επίσημα αναγνωρισμένης ΛΟΑΤΚΙ+ περιοχής της πόλης. Δεν θα είναι ένα μνημείο για να το κοιτάζει κανείς μόνο από απόσταση. Η φιλοδοξία είναι να γίνει σημείο συνάντησης: ένας δημόσιος χώρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να σταθούν, να καθίσουν και, όπως λένε οι διοργανωτές, να «πιάσουν κουβέντα» με την The Vivienne.

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται το House of The Vivienne CIC, που δημιουργήθηκε από την οικογένεια του James Lee Williams, του καλλιτέχνη πίσω από την The Vivienne, μετά τον θάνατό του τον Ιανουάριο του 2025. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και η ΛΟΑΤΚΙ+ πλατφόρμα Proudly Said.

Το Liverpool Business Improvement District έχει δώσει την αρχική χρηματοδότηση ώστε να ξεκινήσει η καμπάνια, ενώ στόχος είναι να συγκεντρωθούν περίπου 100.000 λίρες για την ανάθεση και την εγκατάσταση του αγάλματος. Το Attitude Magazine Foundation στηρίζει επίσης την προσπάθεια με 5.000 λίρες, σε δύο δόσεις: μία στην αρχή της καμπάνιας και μία όταν αυτή θα πλησιάζει τον τελικό της στόχο.

Η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία. Ο James Lee Williams μετακόμισε από τη Βόρεια Ουαλία στο Λίβερπουλ στα 16 του και γρήγορα έγινε μέρος της drag σκηνής της πόλης. Εμφανίστηκε σε χώρους όπως τα Garlands, GBar και Superstar Boudoir, πολύ πριν η The Vivienne γίνει τηλεοπτικό πρόσωπο και διεθνές όνομα.

Το 2019, η The Vivienne κέρδισε την πρώτη σεζόν του RuPaul’s Drag Race UK. Ακολούθησαν εμφανίσεις στο RuPaul’s Drag Race All Stars και στο Dancing on Ice, όπου έγινε η πρώτη drag performer που έφτασε στον τελικό του βρετανικού σόου. Το Λίβερπουλ, όμως, παρέμεινε πάντα κεντρικό στην ιστορία της.

Η The Vivienne με τη RuPaul. Η νικήτρια του πρώτου RuPaul’s Drag Race UK θα τιμηθεί με άγαλμα στο Pride Quarter του Λίβερπουλ. Φωτ.: Getty Images

Η Chanel Williams, αδελφή του James και διευθύντρια του House of The Vivienne CIC, είπε ότι το Λίβερπουλ τον είδε, τον αποδέχτηκε και τον βοήθησε να γίνει The Vivienne. Για την οικογένεια, ένα μόνιμο άγαλμα στο Pride Quarter είναι τρόπος να μη χαθεί αυτή η μνήμη, αλλά και να θυμίζει σε όποιον δυσκολεύεται ότι δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος.

Η ιδέα του αγάλματος ως «φύλακα-άγγελου» της συνοικίας είναι το πιο δυνατό σημείο της ιστορίας. Το drag, μια τέχνη που συχνά γεννιέται σε μπαρ, πίστες, καμαρίνια, υπόγεια, μικρές σκηνές και κοινότητες της νύχτας, αποκτά εδώ δημόσιο σώμα. Μπαίνει στον δρόμο, στη μνήμη της πόλης, στον αστικό χάρτη.

Ο John Hyland του Proudly Said, που ηγείται της οργάνωσης του σχεδίου, το περιγράφει όχι μόνο ως μνημείο για μια ζωή, αλλά και ως δήλωση για το μέλλον της queer κοινότητας του Λίβερπουλ. Όπως λέει, η The Vivienne ήταν το Pride Quarter: είχε τον τρόπο να κάνει όποιον περνούσε τις πόρτες αυτών των χώρων να νιώθει ότι ανήκει.

Το Pride Quarter του Λίβερπουλ έχει και δική του ιστορική σημασία. Το 2011, η πόλη έγινε η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναγνώρισε επίσημα τη γκέι συνοικία της, ενώ αργότερα τοποθετήθηκαν πινακίδες δρόμων με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στην περιοχή της Stanley Street. Οι άνθρωποι πίσω από την καμπάνια ελπίζουν ότι το άγαλμα μπορεί να γίνει αφορμή για ευρύτερη επένδυση και αναζωογόνηση της περιοχής, χωρίς να χαθεί η ζωντανή ΛΟΑΤΚΙ+ κουλτούρα που την έκανε σημαντική.

Ο James Lee Williams πέθανε τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από ιδιωτική μάχη με την εξάρτηση από την κεταμίνη. Από τότε, η οικογένειά του έχει μιλήσει ανοιχτά για τις συνθήκες του θανάτου του, με στόχο να μειωθούν η ντροπή και το στίγμα γύρω από την εξάρτηση και την αναζήτηση βοήθειας.

Αυτή η αποστολή βρίσκεται και στον πυρήνα του House of The Vivienne. Το άγαλμα δεν θέλει να τιμήσει μόνο τη λαμπερή performer που έφερε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά και τον James ως γιο, αδελφό, θείο και φίλο. Θέλει να θυμίσει ότι πίσω από το drag όνομα υπήρχε ένας άνθρωπος που πίστευε πως κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος.

Γι’ αυτό το μνημείο δεν είναι μόνο φόρος τιμής σε μια drag star. Είναι μια προσπάθεια να μετατραπεί το πένθος σε φροντίδα, η μνήμη σε δημόσιο σημείο αναφοράς και η queer νύχτα του Λίβερπουλ σε μόνιμο κομμάτι της πόλης.

Αν ολοκληρωθεί, η The Vivienne δεν θα επιστρέψει απλώς συμβολικά στο μέρος από όπου ξεκίνησε. Θα σταθεί εκεί ως μόνιμη παρουσία, στην είσοδο μιας συνοικίας που την έφτιαξε και την αγάπησε.

Ένα drag σώμα στον δημόσιο χώρο. Ένα μνημείο όχι μόνο στη λάμψη, αλλά και στην κοινότητα που τη γέννησε.

Με στοιχεία από Attitude, PinkNews