Η Τζούντι Ντεντς δηλώνει πως πλέον «δεν μπορεί να δει»

Η Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της πως έχει χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή της.

Η 90χρονη ηθοποιός είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το 2012 ότι διαγνώστηκε με εκφύλιση ωχράς κηλίδας, μετά από φήμες για προβλήματα στην όρασή της. Η πάθηση προκαλεί θολή ή μειωμένη κεντρική όραση και είναι συνηθισμένη σε άτομα άνω των 50 ετών.

«Δεν μπορώ πια να αναγνωρίσω κανέναν. Δεν μπορώ να δω πια», δήλωσε. «Δεν βλέπω την τηλεόραση. Δεν μπορώ να δω για να διαβάσω», πρόσθεσε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρισκόταν στη συνέντευξη μαζί με τον Ian McKellen, συμπρωταγωνιστή της στο Macbeth. Η Ντεντς είπε στον 86χρονο ηθοποιό ότι μπορεί να διακρίνει μόνο το «περίγραμμά» του και ότι τον αναγνωρίζει επειδή «σε ξέρω τόσο καλά μέσα από το κασκόλ του Macbeth».

Ο McKellen την ρώτησε αστειευόμενος: «Αλλά πας ποτέ σε εντελώς άγνωστους και λες “Χάρηκα που σε ξαναβλέπω”;» Εκείνη απάντησε γελώντας: «Ναι, μερικές φορές».

«Δεν είμαι καθόλου καλή στο να είμαι μόνη μου, ούτε θα μπορούσα πλέον»

Νωρίτερα φέτος, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι δεν μπορεί πλέον να βγαίνει μόνη της λόγω της κατάστασής της.

«Κάποιος θα είναι πάντα μαζί μου», είπε σε εμφάνισή της στο podcast Fearless της Trinny Woodall τον Ιανουάριο. «Τώρα πρέπει, γιατί δεν βλέπω και μπορεί να πέσω ή να χτυπήσω κάπου».

«Πάντα αγχώνομαι πριν πάω κάπου. Δεν έχω ιδέα γιατί. Δεν είμαι καθόλου καλή στο να είμαι μόνη μου, ούτε θα μπορούσα πλέον. Και ευτυχώς, δεν χρειάζεται, γιατί προσποιούμαι πως δεν έχω καθόλου όραση», πρόσθεσε γελώντας.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Ντεντς μίλησε για το πώς η όρασή της επηρεάζει τη δουλειά της ως ηθοποιός, συμπεριλαμβανομένης της απομνημόνευσης των ρόλων της.

«Έχει γίνει αδύνατο, και επειδή έχω φωτογραφική μνήμη, πρέπει να βρω μια συσκευή που όχι μόνο θα μου μαθαίνει τα λόγια αλλά θα μου δείχνει και πού βρίσκονται στη σελίδα», είπε στο The Graham Norton Show.

Με πληροφορίες από People.com