Η Τζούντι Ντεντς αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης - «Δεν μπορώ να θυμηθώ τι κάνω αύριο»

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τη σταδιακή επιδείνωση της όρασής της και τα αυξανόμενα προβλήματα μνήμης, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να θυμηθεί τα ραντεβού της, ωστόσο εξακολουθεί να μπορεί να θυμάται μεγάλες ενότητες κειμένων του Σαίξπηρ.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τι κάνω αύριο, σας ορκίζομαι», είπε στο Radio Times.

Η Ντεντς πρόσθεσε ότι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας από την οποία πάσχει πλέον σημαίνει ότι, ακόμη και από πολύ κοντά, τα πρόσωπα είναι «σαν μέσα σε ομίχλη».

«Είναι πολύ σκληρό», πρόσθεσε, λέγοντας πως δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί τηλεόραση.

Η Ντεντς, που γίνεται 91 ετών την Τρίτη, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ σχετικά με τη σχέση της με τα έργα του Σαίξπηρ, και θα εμφανιστεί σε συνέντευξη με τον Κένεθ Μπράνα σε ακόμη ένα πρόγραμμα που θα προβληθεί τα Χριστούγεννα.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Κέβιν Σπέισι, ο οποίος το 2023 κρίθηκε αθώος για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε τέσσερις άνδρες. «Ο Κέβιν έχει απαλλαγεί από τις κατηγορίες», είπε, «και μιλάμε, ανταλλάσσουμε μηνύματα».

Νωρίτερα φέτος, η Ντεντς δήλωσε ότι χρειάζεται πλέον συνεχή βοήθεια όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους, για να μην «πέσει», λόγω των προβλημάτων όρασής της.

Το 2012 είχε για πρώτη φορά αποκαλύψει τη διάγνωση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, μια εκφυλιστική πάθηση των ματιών και κύρια αιτία απώλειας όρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επηρεάζει περισσότερους από 700.000 ανθρώπους.

Έχει αποδώσει την ουσιαστική αποχώρησή της από την υποκριτική στην πάθηση αυτή. «Δεν μπορώ πια να δω σε κινηματογραφικό σετ», είπε το 2023, προσθέτοντας: «Και δεν μπορώ να δω για να διαβάσω. Αλλά το αντιμετωπίζεις. Είναι δύσκολο αν έχω έναν ρόλο με μεγάλη έκταση. Ακόμη δεν έχω βρει τρόπο. Έχω όμως πολλούς φίλους που μπορούν να μου μάθουν τα λόγια».

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη ήταν ένας μικρός ρόλος στην ταινία Spirited το 2022· νωρίτερα την ίδια χρονιά είχε έναν πιο εκτεταμένο ρόλο στο Allelujah, τη μεταφορά του ομώνυμου έργου του Άλαν Μπένετ. Το ίδιο έτος, έλαβε και την όγδοη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τη δουλειά της στο Belfast του Κένεθ Μπράνα.

Με πληροφορίες από Guardian