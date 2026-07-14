Η Τζιν Κάρολ έλαβε αποζημίωση άνω των 5 εκατ. δολαρίων από τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση

Τρία χρόνια αφότου μια επιτροπή ενόρκων αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να καταβάλει 5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στη Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, η ίδια έλαβε επιτέλους τα χρήματα.

Για την Κάρολ, η αναμονή αυτή ξεκίνησε πολύ πριν η ομοσπονδιακή αστική αγωγή της φτάσει στο δικαστήριο το 2023.

Η συγγραφέας είχε δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά την ιστορία της το 2019, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι την είχε κακοποιήσει σε μια καμπίνα δοκιμαστηρίου πολυκαταστήματος πριν από τρεις δεκαετίες. Η επιτροπή ενόρκων κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των αποδεικτικών στοιχείων υποστήριζε τον ισχυρισμό της.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η Κάρολ έλαβε 5,62 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, χαιρέτισε τη νίκη της συγγραφέως σε δήλωση προς το CBS News.

Η υπόθεση της Τζιν Κάρολ

«Πριν από τρία χρόνια, μια ομόφωνη επιτροπή ενόρκων εννέα ατόμων έκρινε τον πρόεδρο Τραμπ υπεύθυνο για τη σεξουαλική επίθεση και τη δυσφήμιση της Τζιν Κάρολ», δήλωσε η Κάπλαν. «Σήμερα, με χαρά ανακοινώνουμε ότι έλαβε την αποζημίωση που της επιδίκασε η επιτροπή ενόρκων ως αποτέλεσμα αυτής της ετυμηγορίας».

Τα χρήματα είχαν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την πληρωμή της Κάρολ, όταν αποφάσισε στις 29 Ιουνίου να μην εκδικάσει την έφεση του Τραμπ.

Εκείνη την ημέρα, η Κάρολ γιόρτασε τη νίκη της με ένα σύντομο σημείωμα στο blog της στο Substack, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «ΝΙΚΗΣΑΜΕ!»

«ΑΥΤΗ Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!» έγραψε η Κάρολ.

Στις ημέρες που ακολούθησαν, η δικηγόρος της και ο δικηγόρος του Τραμπ ενεπλάκησαν σε μια σκληρή ανταλλαγή πυρών, καθώς εκείνη προσπαθούσε να επιταχύνει την εκταμίευση των χρημάτων, ενώ εκείνος προσπαθούσε να καθυστερήσει επ' αόριστον την πληρωμή. Ο Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόρριψη της έφεσής του. Η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «τακτική παιχνιδιού», ζητώντας παράλληλα από τον δικαστή της δίκης να επισπεύσει την αποδέσμευση των χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό που τελεί υπό δικαστικό έλεγχο.

Η Κάρολ έλαβε τελικά σχεδόν 5,8 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευμένων τόκων.

Στην αγωγή της, η Κάρολ προέβαλε ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση, δυσφήμιση και βιασμό, όπως ορίζονται στον ποινικό κώδικα της Νέας Υόρκης. Η επιτροπή ενόρκων έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, αλλά απέρριψε τον ισχυρισμό για βιασμό.

Ο δικαστής έγραψε αργότερα ότι ο νόμος της Νέας Υόρκης δεν συνάδει με τα ομοσπονδιακά πρότυπα και τη «σύγχρονη» αντίληψη για τον βιασμό. Σε αποφάσεις που εξέδωσε μετά τη δίκη, έγραψε ότι ο ισχυρισμός της Κάρολ ότι ο Τραμπ τη βίασε ήταν «ουσιαστικά αληθής».

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν και για την υπόθεση αυτή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Με πληροφορίες από CBS News

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