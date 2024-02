Η Τζένιφερ Λοπεζ μιλάει για τις κακοποιητικές της σχέσεις - «Πρέπει να φτάσεις στον πάτο...»

Με λεπτομέρειες περιγράφει η Τζένιφερ Λόπεζ στο νέο της ντοκιμαντέρ, τις κακοποιητικές συμπεριφορές που δέχτηκε σε προηγούμενες σχέσεις της στο παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έπιασε πάτο για να καταφέρει να βάλει ένα τέλος σε όσα βίωνε.

«Υπήρχαν άνθρωποι στη ζωή μου που έλεγαν "σ' αγαπώ" και στη συνέχεια δεν έκαναν πράγματα που ήταν κάπως συμβατά με τη λέξη "αγάπη», αποκαλύπτει η Τζένιφερ Λόπεζ στο νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Greatest Love Story Never Told». Στο νέο αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ της η διάσημη Λατίνα τραγουδίστρια περιγράφει το παρελθόν στην προσωπική ζωή της σε μία σκηνή του «This Is Me... Now": A Love Story».

«Πρέπει να φτάσεις στον πάτο, όπου βρίσκεσαι σε καταστάσεις τόσο άβολες και τόσο επώδυνες, για να πεις τελικά "δεν το θέλω πια αυτό"», λέει η Τζένιφερ Λόπεζ χαρακτηριστικά. Σε αποσπάσματά, η Τζένιφερ Λόπεζ θυμάται στιγμές από το παρελθόν της, όταν ένας ψυχολόγος τη ρώτησε πώς θα αντιμετώπιζε μια καταχρηστική κατάσταση αν συνέβαινε στην κόρη της.

«Ήταν τόσο ξεκάθαρο. Θα της έλεγα να φύγει από εδώ και να μην κοιτάξει ποτέ πίσω, αλλά για μένα ήταν τόσο θολό και περίπλοκο. Ήταν σαν να έβλεπα μέσα από ομίχλη», τόνισε ενώ παραδέχτηκε πως τα γυρίσματα την επιβάρυναν συναισθηματικά.

Η ίδια διευκρίνισε πως «ποτέ δεν κακοποιήθηκε σωματικά από κάποιον πρώην της» αν και παραδέχεται ότι έχει δεχθεί χειροδικία. «Δεν είναι διασκεδαστικό να σε πετάνε και να σε κακομεταχειρίζονται έτσι. Θέλω να πω, δεν ήμουν ποτέ σε σχέση που να με χτυπήσουν, δόξα τω Θεώ», συμπλήρωσε.

Επέλεξε να μην κατονομάσει κάποια πρώην σχέση της στο ντοκιμαντέρ, ωστόσο σημείωσε πως «σίγουρα έχω δεχτεί χειροδικία και μερικά άλλα δυσάρεστα πράγματα». Υπενθυμίζεται πως στα απομνημονεύματά της το 2014 είχε εξομολογηθεί για την κατάσταση που περιγράφει και στο ντοκιμαντέρ, αναφέροντας πως κακοποιήθηκε «ψυχικά, συναισθηματικά, λεκτικά», χωρίς επίσης να κατονομάζει κανέναν.

Με πληροφορίες από Page Six