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Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ζητούσε «διάλογο» και πόσταρε φωτογραφία κάτω από τη φούστα τρανς γυναίκας

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δέχεται ξανά κριτική, αυτή τη φορά επειδή ανάρτησε φωτογραφία τρανς συγγραφέα τραβηγμένη από χαμηλή γωνία, ενώ απαιτούσε δημόσια να συζητήσουν.

The LiFO team
The LiFO team
Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ζητούσε «διάλογο» και πόσταρε φωτογραφία κάτω από τη φούστα τρανς γυναίκας Facebook Twitter
φωτογραφία:Getty images
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Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δέχεται νέα κριτική μετά την ανάρτηση φωτογραφίας τρανς γυναίκας από γωνία που έδειχνε κάτω από τη φούστα της, ενώ παράλληλα απαιτούσε δημόσια να τη συζητήσει σε debate.

Σύμφωνα με LGBTQ+ μέσα, η συγγραφέας πέρασε μεγάλο μέρος της 11ης Ιουλίου γράφοντας αναρτήσεις στο X με στόχο την τρανς συγγραφέα Φρέντα Γουάλας, η οποία την είχε χαρακτηρίσει «ηλίθια». Η Ρόουλινγκ φέρεται να την αποκάλεσε επανειλημμένα με λάθος όνομα και αντωνυμίες, ζητώντας από τους εκατομμύρια ακολούθους της να της μεταφέρουν ότι θέλει να τη συζητήσει «σε οποιοδήποτε θέμα» εκείνη επιλέξει.

Όταν η Γουάλας δεν ανταποκρίθηκε, η Ρόουλινγκ ανάρτησε μια παλιότερη φωτογραφία της από δημόσια εκδήλωση, στην οποία η τρανς συγγραφέας εμφανίζεται καθισμένη με μίνι φούστα και διχτυωτό καλσόν. Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη από χαμηλή γωνία και προκάλεσε αντιδράσεις επειδή εκτέθηκε με τρόπο που πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν ταπεινωτικό και σεξιστικό.

Η εικόνα προερχόταν από debate του 2023 στο Institute of Economic Affairs, με θέμα αν η λεγόμενη «τρανς ιδεολογία» απειλεί τις φιλελεύθερες αξίες. Η ίδια η διατύπωση του θέματος είχε ήδη καταγγελθεί από τρανς ακτιβιστές και συμμάχους ως μέρος μιας ρητορικής που αντιμετωπίζει την τρανς ύπαρξη όχι ως πραγματικότητα, αλλά ως ιδεολογική απειλή.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο ότι η Ρόουλινγκ ζήτησε «διάλογο» με έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να εμπλακεί. Είναι ότι, όταν δεν πήρε τη συζήτηση που ζητούσε, χρησιμοποίησε την εικόνα του σώματός του ως δημόσιο όπλο. Η κουλτούρα του «έλα να κάνουμε debate» μετατράπηκε, μέσα σε λίγες αναρτήσεις, σε θέαμα έκθεσης και εξευτελισμού.

Η αντίδραση χρηστών στα social media ήταν άμεση. Πολλοί σημείωσαν ότι η ίδια συμπεριφορά θα θεωρούνταν προφανώς απαράδεκτη αν στόχευε μια cis γυναίκα. Άλλοι κατηγόρησαν τη Ρόουλινγκ ότι χρησιμοποίησε μια φωτογραφία με τρόπο που αναπαράγει ακριβώς την παλιά σεξιστική πρακτική της δημόσιας επιτήρησης και γελοιοποίησης γυναικείων σωμάτων.

Η υπόθεση είναι ενδεικτική της νέας μορφής που παίρνει συχνά η αντιτρανς δημόσια ρητορική. Δεν περιορίζεται σε επιχειρήματα για νόμους, χώρους ή πολιτικές. Μετακινείται διαρκώς στο σώμα: τι φοράει μια τρανς γυναίκα, πώς κάθεται, πώς φαίνεται, ποια γωνία της εικόνας της μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της.

Η Ρόουλινγκ έχει εδώ και χρόνια τοποθετηθεί δημόσια ενάντια σε θέσεις του τρανς κινήματος, παρουσιάζοντας τη στάση της ως υπεράσπιση των «δικαιωμάτων των γυναικών» και της ελευθερίας του λόγου. Όμως τέτοιες στιγμές δείχνουν γιατί πολλοί ΛΟΑΤΚΙ+ οργανισμοί και τρανς ακτιβιστές δεν βλέπουν πλέον αυτή τη σύγκρουση ως αφηρημένη διαφωνία ιδεών, αλλά ως μια καθημερινή μηχανή δημόσιας ταπείνωσης.

Το περιστατικό δεν είναι μεγάλο επειδή αφορά μια ακόμη ανάρτηση της Ρόουλινγκ. Είναι μεγάλο επειδή συμπυκνώνει κάτι που συμβαίνει συνεχώς στη διαδικτυακή αντιτρανς κουλτούρα: η επίκληση του «διαλόγου» λειτουργεί ως πρόσχημα, ενώ το πραγματικό θέαμα είναι η έκθεση, το misgendering, το deadnaming και η μετατροπή μιας τρανς γυναίκας σε αντικείμενο μαζικού χλευασμού.

με στοιχεία από Pink News

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