Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επέστρεψε στον «μαγικό κόσμο» των δισεκατομμυριούχων

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ μετά από περίπου μία δεκαετία, επέστρεψε στον «μαγικό κόσμο» των δισεκατομμυριούχων σύμφωνα με το Forbes.

Τα βιβλία του Χάρι Πότερ μπορεί να μετέτρεψαν τη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από μια γυναίκα που ζούσε με κρατική βοήθεια, σε μια συγγραφέα με περιουσία δισεκατομμυρίου, όμως οι υπέρογκες φιλανθρωπικές της πρωτοβουλίες, την έβγαλαν από αυτή τη λίστα λίγα χρόνια πριν.

Πλέον μεταξύ άλλων, χάρη σε νέα βιβλία, ταινίες, ένα θεατρικό έργο και αρκετά θεματικά πάρκα Χάρι Πότερ σε όλο τον κόσμο -αλλά και παρά την αμφιλεγόμενη παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα- επέστρεψε και πάλι στον «μαγικό» κόσμο των δισεκατομμυριούχων.

Συγκεκριμένα, ανεξαρτήτως των πολιτισμικών συγκρούσεων, η επιχειρηματική αυτοκρατορία της 59χρονης συγγραφέως είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισε να τοποθετείται δημόσια κατά των τρανς ατόμων, το Forbes εκτιμά ότι κέρδισε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τις πωλήσεις των βιβλίων της και ότι αφορά τον Χάρι Πότερ (από ταινίες, μέχρι θεματικά πάρκα και προϊόντα σε όλο τον πλανήτη).

Ακόμη και μετά τη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις σημαντικές φιλανθρωπικές της προσφορές, έχει επανενταχθεί με άνεση στους δισεκατομμυριούχους, με εκτιμώμενη περιουσία 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ήταν σταθερή παρουσία στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes από το 2004 έως το 2011 μέχρι που αποκαλύφθηκε το 2012 ότι είχε δωρίσει 160 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπίες. Έκτοτε, κατάφερε να επανακτήσει την περιουσία της, χάρη σε πολυεκατομμυριούχες πηγές εσόδων από κάθε πιθανό μέσο.

Την ίδια ώρα η ανοδική της πορεία δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς αυτό το καλοκαίρι ξεκινά η παραγωγή μιας νέας τηλεοπτικής μεταφοράς των βιβλίων του Χάρι Πότερ από την HBO Max, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μια δεκαετία και να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, δημιουργώντας μια νέα γενιά θαυμαστών. Το Forbes εκτιμά ότι η Ρόουλινγκ θα μπορούσε να κερδίζει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τη συμμετοχή της στη νέα σειρά, μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας με τη Warner Bros.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της HBO Max, δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Ρόουλινγκ «είχε πολύ, πολύ ενεργό ρόλο στη διαδικασία επιλογής του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη».

H «αυτοκρατορία» της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος το 1997, η Ρόουλινγκ έχει επεκτείνει με στρατηγική τον «κόσμο του Πότερ», χτίζοντας ένα franchise που πιθανόν να διαρκέσει όσο και οι φανταστικοί ήρωες Σέρλοκ Χολμς και Τζέιμς Μποντ. Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Habo Studio, η οποία κατατάσσει τις ισχυρότερες μάρκες πνευματικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ βάσει ερευνών σε χιλιάδες καταναλωτές, ο Χάρι Πότερ είναι η έκτη ισχυρότερη μάρκα στην ψυχαγωγία συνολικά και η πρώτη ανάμεσα στους Millennials.

Η Warner Bros. είχε εντοπίσει από νωρίς την εμπορική αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ρόουλινγκ, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα κινηματογραφικής μεταφοράς προτού καν κυκλοφορήσει το πρώτο βιβλίο, όταν η Ρόουλινγκ ήταν ακόμη μια μητέρα που ζούσε με κρατική βοήθεια — «τόσο φτωχή όσο μπορεί να είναι κανείς στη Βρετανία χωρίς να είναι άστεγος», όπως είχε δηλώσει η ίδια στους London Times.

Μέχρι την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2001, η Ρόουλινγκ είχε ήδη εκδώσει τέσσερα βιβλία και είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα, την ώρα που ζούσε από τα επιδόματα πρόνοιας. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, ο τότε ατζέντης της, Κρις Λιτλ, είχε δηλώσει στο Forbes ότι η σειρά Χάρι Πότερ είχε πουλήσει 250 εκατομμύρια αντίτυπα, χτίζοντας την αρχική της περιουσία.

Το κινηματογραφικό franchise θα απέφερε στη συνέχεια σχεδόν 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έως και την τελευταία ταινία του 2011, καθιστώντας το τότε το πιο εμπορικά επιτυχημένο franchise στην ιστορία του κινηματογράφου. Μέχρι τότε, η σύμβαση της Ρόουλινγκ με τη Warner Bros. είχε αναθεωρηθεί πολλές φορές, με προβλέψεις όπως ποσοστά από τα κέρδη, αναγραφή της ως εκτελεστικής παραγωγού στις δύο τελευταίες ταινίες και, το σημαντικότερο, εξασφάλιση δικαιωμάτων έγκρισης για κάθε «συνέχεια που δεν γράφεται από την ίδια», πράγμα που σημαίνει ότι κανένα νέο έργο του Χάρι Πότερ δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αν υπάρχει κάτι που η Ρόουλινγκ έχει προστατέψει ακόμα πιο σθεναρά από τις πολιτικές της πεποιθήσεις, είναι τα δικαιώματα των εμβληματικών της χαρακτήρων.

Αυτή η ρήτρα της επέτρεψε να εξασφαλίσει το δικαίωμα να γράψει το σενάριο για το spin-off «Fantastic Beasts» and «Where to Find Them» το 2016 και τα δύο επόμενα μέρη του. Το τρίτο, «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore», ήταν το πρώτο που δοκιμάστηκε από την κατακραυγή του κοινού (συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για μποϊκοτάζ) εξαιτίας των απόψεών της για τα τρανς άτομα. Η ταινία απέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό άνω των 250 εκατομμυρίων, και θεωρείται μεγάλη εμπορική αποτυχία.

Παρόλα αυτά, η Ρόουλινγκ δεν «ακυρώθηκε». Τη στιγμή εκείνη, τα εισιτήρια για το θεατρικό της έργο Harry Potter and the Cursed Child συνέχιζαν να πωλούνται σταθερά στο Broadway, στο West End του Λονδίνου και σε πέντε ακόμη σκηνές παγκοσμίως, έχοντας αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την πρεμιέρα του το 2016, από τα οποία η Ρόουλινγκ λαμβάνει μερίδιο.

Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ παραμένει οι πωλήσεις βιβλίων

Χάρη σε αυτή τη δυναμική, η Warner Bros. ήταν πρόθυμη να επενδύσει ακόμα περισσότερο, σε πρότζεκτ που σχετίζονται με τον Χάρι Πότερ. Όταν ο CEO Ντέιβιντ Ζάσλαβ ανέλαβε καθήκοντα το 2022, ταξίδεψε στη Σκωτία για να συναντήσει τη Ρόουλινγκ και να βρουν τρόπο να αναπτύξουν νέο περιεχόμενο από τον μαγικό κόσμο. Παρόλο που η Ρόουλινγκ είχε τα δικαιώματα για prequel και spin-off έργα, η Warner Bros. διατηρούσε τον έλεγχο του υλικού από τα επτά αρχικά μυθιστορήματα — κάτι που οδήγησε το στούντιο στην απόφαση να κάνει remake της αρχικής σειράς.

Την ίδια ώρα, τα στούντιο Warner Bros. στο Λονδίνο, που φιλοξενούν την έκθεση «The Making of Harry Potter» ανέφεραν έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικό κέρδος 120 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023.«Ποτέ πριν δεν υπήρξε αύξηση 36% στην επισκεψιμότητα πάρκων — ούτε στη Disney, ούτε στη Six Flags, ούτε πουθενά», λέει ο Ντένις Σπίγκελ, ιδρυτής και CEO της International Theme Park Services.

«Η συμφωνία για τα δικαιώματα του Χάρι Πότερ, κατά την άποψή μου, είναι ίσως η σημαντικότερη συμφωνία αδειοδότησης στην ιστορία των θεματικών πάρκων τα τελευταία 40 χρόνια», συνέχισε. Η Universal αδειοδοτεί την ιδιοκτησία από τη Warner Bros., και μέσω αυτής, η Ρόουλινγκ λαμβάνει ποσοστό από κάθε αγορά που γίνεται στο τμήμα του πάρκου.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις του Forbes, τα θεματικά πάρκα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τη Ρόουλινγκ την τελευταία δεκαετία. Η μεγαλύτερη, βέβαια, πηγή εσόδων της παραμένει οι πωλήσεις βιβλίων. Η σειρά Χάρι Πότερ έχει πουλήσει πάνω από 600 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και συνεχίζει.

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί, πως η Ρόουλινγκ δεν πούλησε ποτέ τα δικαιώματα των ebooks των έργων της. Αντίθετα, ίδρυσε τη δική της εκδοτική, Pottermore Publishing, το 2012, μία επιχείρηση που απογειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα της αποφέρει αρκετά εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Με βάση τα κέρδη της και τις διαφορετικές ροές εσόδων, η καθαρή περιουσία της Ρόουλινγκ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, αν δεν ήταν τόσο δεσμευμένη στη φιλανθρωπία, με το Forbes να εκτιμά ότι έχει δωρίσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 20 χρόνια.