Η Τσεχία αγοράζει 44 υπερσύγχρονα άρματα Leopard από τη Γερμανία

Η Τσεχία εγκρίνει την αγορά 44 αρμάτων Leopard 2A8 από τη Γερμανία αξίας 1,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τον στρατό της και προετοιμάζοντας την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού μετά την κρίση στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ενέκρινε την αγορά 44 αρμάτων μάχης Leopard 2A8 από τη Γερμανία αξίας 1,4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό του στρατού της.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έγκριση της συμφωνίας από το υπουργείο Άμυνας τον προηγούμενο μήνα. Η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Γιάνα Τσερνοχόβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα άρματα, που αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 2028 και 2031, θα κοστίσουν 34 δισεκατομμύρια κορώνες (1,4 δισ. ευρώ).

Η Τσεχία έχει επίσης τη δυνατότητα να αγοράσει 14 επιπλέον άρματα σε μεταγενέστερο στάδιο. «Τα άρματα είναι αναπόσπαστο μέρος μιας βαριάς ταξιαρχίας», δήλωσε η Τσερνοχόβα μετά την έγκριση της αγοράς από την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας, η χώρα, που πέρυσι συμφώνησε να προμηθευτεί έως 77 άρματα Leopard από τη Γερμανία και άλλες χώρες, βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για την αγορά 19 ειδικών εκδόσεων 2A8.

Άλλες στρατιωτικές αγορές

Ο στρατός της Τσεχίας θα αγοράσει επίσης 18 ελαφρά θωρακισμένα οχήματα Supacat Extenda από την LPP με κόστος 37,6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων μεγάλων στρατιωτικών συμβολαίων, η Πράγα υποστήριξε τα τελευταία χρόνια σχέδιο για την αγορά 24 μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ και 246 θωρακισμένων οχημάτων CV90.

Οι νέες στρατιωτικές δαπάνες έρχονται καθώς η Τσεχία επιδιώκει να αντικαταστήσει παλαιότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, που παραχώρησε στην Ουκρανία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα φέτος, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2030.

Πολλά άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επίσης υποσχεθεί να αυξήσουν δραματικά τις στρατιωτικές τους επενδύσεις, μετά από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν συνεισφέρουν δίκαια στην ασφάλεια της Συμμαχίας.

Με πληροφορίες από Euronews

