Με στόχο να περάσει το μήνυμα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να υπερηφανεύονται για την ταυτότητά τους και ότι η αγάπη δεν γνωρίζει όρια, η εταιρεία Pantene κυκλοφόρησε νέα διαφήμιση με πρωταγωνίστρια την Sawyer και τις δύο μαμάδες της.

Η Sawyer παρουσιάζεται ως ένα transgender κορίτσι, που κατάλαβε από νωρίς την ταυτότητά της. Πρωταγωνίστριες στο βίντεο και οι δύο queer μητέρες της, η Ashey και η Ellie, που εξηγούν τη σημασία των μαλλιών στην επιβεβαίωση του φύλου ενός νεαρού κοριτσιού.

«Είναι το ατρόμητο και δημιουργικό μας παιδάκι. Η Sawyer τυχαίνει, επίσης, να είναι τρανς κορίτσι.» λέει η μητέρα της και εξηγεί πως μόλις η Sawyer έκανε coming out σε κείνη και την Ellie, ένα από τα πρώτα πράγματα που ήθελε να κάνει ήταν να μακρύνει τα μαλλιά της, ως έκφραση και επιβεβαίωση του φύλου της.

«Με έκανε να νιώθω καλά και με αυτοπεποίθηση. Και έκανε το εσωτερικό μου να ταιριάζει με το εξωτερικό μου.» λέει η μικρή τονίζοντας πόσο σημαντικό ήταν για αυτήν τα μακριά μαλλιά της.

Η μαμά Ashley στη συνέχεια λέει πως ενθαρρύνει πάντα την κόρη της να «μην κρύψει ποτέ ποια είναι, να είναι πάντα η εαυτή της, ποτέ να μη φοβάται να βγει μπροστά και να υπάρξει ως το πρόσωπο που είναι».



Hair is a large part of our identity. And for LGBTQ+ youth like Sawyer, who choose to express themselves, their style, & their creativity through their hair style, it can help them feel seen.



