Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι, προειδοποιεί πρώην αναλύτρια

Η Τράπεζα της Αγγλίας οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από μια επίσημη ανακοίνωση επιβεβαίωσης ύπαρξης της «εξωγήινης ζωής», υποστηρίζει πρώην αναλύτρια της κεντρικής τράπεζας.

Η Χέλεν Μακόου, η οποία υπηρέτησε ως ανώτερη αναλύτρια χρηματοπιστωτικής ασφάλειας στην Τράπεζα της Αγγλίας, έχει καλέσει τον διοικητή της, Άντριου Μπέιλι, να καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο ο Λευκός Οίκος να επιβεβαιώσει κάποια στιγμή ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη στο σύμπαν.

Η Μακόου, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, εκτιμά ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα προκαλούσε ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές, με πιθανές τραπεζικές καταρρεύσεις και κοινωνικές αναταραχές.

Τράπεζα της Αγγλίας: Οι αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων για τους εξωγήινους

Μέχρι πρόσφατα, όπως ήταν λογικό, οι θεωρίες περί συγκάλυψης της ύπαρξης εξωγήινης ζωής από κυβερνήσεις περιορίζονταν σε έναν μικρό κύκλο συνωμοσιολόγων και ακτιβιστών γύρω από τα UFO. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, αρκετοί υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι -μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, η γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Κίρστεν Γκίλιμπραντ και ο πρώην διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Τζέιμς Κλάπερ- έχουν δηλώσει ότι θεωρούν πιθανή την ύπαρξη νοήμονος μη ανθρώπινης ζωής.

Ο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημιουργούς του πρόσφατου ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure: «Έχουμε επανειλημμένα περιστατικά με κάτι που δρα στον εναέριο χώρο πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, και δεν είναι δικό μας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Sunday Times αποκάλυψαν αποχαρακτηρισμένα κρατικά έγγραφα που δείχνουν ότι ο βρετανικός στρατός είχε επιχειρήσει να αποκτήσει «εξωγήινη» τεχνολογία, έπειτα από αξιόπιστες πληροφορίες ότι τα UFO ήταν πιθανόν πραγματικά και ξεπερνούσαν σε δυνατότητες κάθε γνωστό ανθρώπινο σκάφος.

Η Μακόου, που εργάστηκε για δέκα χρόνια στην Τράπεζα της Αγγλίας έως το 2012, υποστηρίζει ότι πολιτικοί και τραπεζίτες δεν μπορούν πλέον να χλευάζουν το ζήτημα μιλώντας για «μικρά πράσινα ανθρωπάκια». «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται στη μέση μιας πολυετούς διαδικασίας αποχαρακτηρισμού και αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη μιας τεχνολογικά προηγμένης, μη ανθρώπινης νοημοσύνης, υπεύθυνης για τα Μη Αναγνωρισμένα Ανωμαλικά Φαινόμενα (UAPs)», αναφέρει.

Τράπεζα της Αγγλίας: Γιατί προειδοποιεί η Χέλεν Μακόου

«Αν τα UAP αποδειχθούν μη ανθρώπινης προέλευσης, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας δύναμης ή νοημοσύνης ανώτερης από οποιαδήποτε κυβέρνηση και με άγνωστες προθέσεις».

Σύμφωνα με την ίδια, μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να προκαλέσει «οντολογικό σοκ» και έντονες ψυχολογικές αντιδράσεις με πραγματικές οικονομικές συνέπειες. Η Μακόου προειδοποιεί για ακραία μεταβλητότητα στις αγορές, κατάρρευση της εμπιστοσύνης και μαζική στροφή προς «ασφαλή καταφύγια» όπως ο φυσικός χρυσός, άλλα πολύτιμα μέταλλα ή κρατικά ομόλογα. Από την άλλη, σημειώνει ότι τα πολύτιμα μέταλλα θα μπορούσαν να χάσουν τον ρόλο τους ως ασφαλή επένδυση, αν επικρατήσει η άποψη ότι μελλοντικές διαστημικές τεχνολογίες θα αυξήσουν την προσφορά τους.

Παράλληλα, εκτιμά ότι θα μπορούσε να υπάρξει μαζική στροφή προς ψηφιακά νομίσματα, όπως το bitcoin, αν οι πολίτες αμφισβητήσουν τη νομιμοποίηση των κυβερνήσεων και χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε κρατικά υποστηριζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Η ίδια τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να προετοιμαστούν και για κοινωνική αναταραχή και μια πρωτοφανή κρίση στις τράπεζες: «Αν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με αδιάσειστα στοιχεία, μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να επικρατήσει απόλυτη χρηματοπιστωτική αστάθεια», είπε.

«Αν αρχίσουν να καταρρέουν τράπεζες, το σύστημα πληρωμών θα καταρρεύσει και θα δούμε ταραχές, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί να βάλει καύσιμα ή να αγοράσει τρόφιμα», τόνισε ακόμη, συνεχίζοντας: «Ακόμη κι αν θεωρείται πολύ απίθανο, είναι τρέλα να μην το εξετάζεις και να μην προετοιμάζεσαι».

Τράπεζα της Αγγλίας: Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της αναλύτριας με τους «εξωγήινους»

Η Μακόου έχει γράψει σχετικό κεφάλαιο για επερχόμενο βιβλίο που επιμελείται ο δρ Άλεξ Γουέντ, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Όπως λέει, μέχρι πρόσφατα δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα UFO, μέχρι που διάβασε μια επιστημονική, αξιολογημένη από ομοτίμους μελέτη της NASA με τίτλο Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, του αστρονόμου και πλανητολόγου δρ Ρίτσαρντ Στόδερς (2021). «Νόμιζα ότι ήταν απλώς κάτι του Χόλιγουντ και ότι μόνο “περίεργοι” τα έβλεπαν», λέει. «Δεν ήξερα ότι οι κυβερνήσεις τα μελετούσαν σοβαρά».

Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι απόψεις της μετατρέπονται σε αντικείμενα χλευασμού.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Αγγλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με πληροφορίες από Times