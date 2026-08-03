Η τράπεζα Capital One έκλεισε εκατοντάδες λογαριασμούς του Trump Organization λόγω ανησυχιών για ξέπλυμα χρήματος

Η τράπεζα Capital One έκλεισε εκατοντάδες λογαριασμούς του Trump Organization, του Ντόναλντ Τραμπ, το 2021 «για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», όπως αποκάλυψε η τράπεζα για πρώτη φορά σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή το βράδυ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις του «αποκλείστηκαν από το τραπεζικό σύστημα» για πολιτικούς λόγους, ενώ ο Trump Organization μήνυσε την Capital One στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα πέρυσι, ισχυριζόμενος ότι υπέστη «σημαντική οικονομική ζημία» από την απώλεια των λογαριασμών.

Η τελευταία κατάθεση της Capital One στην υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα επαναλαμβάνει την άρνηση του δανειστή για οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο, αναφέροντας ότι «το κλείσιμο των λογαριασμών ήταν αποτέλεσμα μηνών ανάλυσης» από μια ομάδα «με δεκαετίες εμπειρίας στην επιβολή του νόμου».

Οι δικηγόροι της Capital One επιδιώκουν την απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή του Trump Organization βασίζεται σε ασαφείς και αβάσιμους ισχυρισμούς πολιτικής διάκρισης.

Τραμπ εναντίον Capital One

Ένας εκπρόσωπος του Trump Organization δήλωσε στο CNN ότι «η εκ των υστέρων προσπάθεια της Capital One να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των λογαριασμών που σχετίζονται με τον Τραμπ είναι εντελώς αβάσιμη».

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε τον ισχυρισμό του Trump Organization ότι η τράπεζα «επινόησε» μια αιτιολογία για το κλείσιμο των λογαριασμών μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σε μια κίνηση που «ήταν σαφώς μια απόφαση με πολιτικά κίνητρα».

Η τράπεζα ανέφερε ότι είχε εντοπίσει «μοτίβα συναλλαγών» που προκάλεσαν την επανεξέταση, η οποία δημοσιοποιήθηκε μόνο λόγω της αγωγής που άσκησε ο Trump Organization. Η αγωγή δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επανεξέταση, ούτε κατηγορεί την εταιρεία για συγκεκριμένα παραπτώματα.

Η Capital One δήλωσε ότι έδωσε στους κατόχους των λογαριασμών αρκετούς μήνες για να βρουν νέες τραπεζικές υπηρεσίες.

Η υπόθεση αυτή είναι μία από τις πολλές αγωγές που έχουν ασκήσει ο Τραμπ ή οι σύμμαχοί του από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος μήνυσε την JPMorgan Chase και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζέιμι Ντάιμον, με παρόμοιες κατηγορίες για «αποκλεισμό από τραπεζικές υπηρεσίες», τις οποίες η τράπεζα και ο Ντάιμον έχουν αρνηθεί.

Ο «αποκλεισμός από τραπεζικές υπηρεσίες» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στην περίπτωση που μια τράπεζα απορρίπτει έναν πελάτη, κάτι που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Οι Αμερικανοί δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα σε τραπεζικό λογαριασμό, και οι πιστωτικοί φορείς συχνά απορρίπτουν άτομα ή επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με κανόνες και κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πρόσφατα, όμως, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί από συντηρητικές ομάδες και εταιρείες κρυπτονομισμάτων που ισχυρίζονται ότι αποτελούν θύματα. Ο Τραμπ υπέγραψε πριν από ένα χρόνο εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να επιβάλει κυρώσεις στις τράπεζες που περιορίζουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες με βάση τις πολιτικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Οι τράπεζες υποχρεούνται από το νόμο να ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος και συχνά διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα παρακολούθησης για τον εντοπισμό τυχόν δόλιων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τραπεζικούς εμπειρογνώμονες, δεν είναι ασυνήθιστο αυτά τα συστήματα να ενεργοποιούν μια διαδικασία επανεξέτασης, αν και η απόφαση για το κλείσιμο λογαριασμών ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δεν λαμβάνεται εύκολα.

Με πληροφορίες από CNN