Η Τουρκία «καθηλώνει» όλα τα C-130 μετά το δυστύχημα με τους 20 νεκρούς στη Γεωργία

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις των 18 μεταγωγικών αεροσκαφών C-130, με αφορμή το αεροπορικό δυστύχημα -με τους 20 νεκρούς- στη Γεωργία.

Πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημείωσε πως τα μεταγωγικά αεροσκάφη «καθηλώθηκαν», εν αναμονή της επιθεώρησής τους, και για την εξέταση του «μαύρου κουτιού» του C-130 που «έπεσε» στη Γεωργία, το οποίο βρέθηκε χθες Τετάρτη.

Σε ό,τι αφορά στο αεροπορικό δυστύχημα με τους 20 νεκρούς, η ίδια πηγή πρόσθεσε πως είναι πολύ νωρίς για να πει τι το προκάλεσε, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τουρκία: Το χρονικό της πτήσης

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Σε ενημέρωση του Τύπου στην Άγκυρα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε περάσει από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, περιλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησης πριν από ένα μήνα. Κατά την τελευταία του πτήση δεν μετέφερε πυρομαχικά, πρόσθεσε το υπουργείο.

Όπως προαναφέρθηκε, το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε ερασιτεχνικά βίντεο, που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, φαίνεται ένα αεροπλάνο το οποίο πέφτει περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του και αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί προκαλώντας μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Στις εικόνες αυτές, το αεροπλάνο φαίνεται να έχει ήδη διαλυθεί στη διάρκεια της πτώσης του.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο χθες το απόγευμα για «μάρτυρες», χωρίς πάντως να ανακοινώσει απολογισμό.