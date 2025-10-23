Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Η Τουρκία εξετάζει διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος, με στόχο να καλύψει το χάσμα με περιφερειακούς ανταγωνιστές όπως το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η Άγκυρα επιταχύνει τις προσπάθειες για την απόκτηση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εγχώρια stealth μαχητικά.

Η Τουρκία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την καλυτέρευση των σχέσεων με τη Δύση τα τελευταία χρόνια για να προσθέσει 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο, και μελλοντικά αμερικανικά F-35, παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ που προς το παρόν εμποδίζουν οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σε Ιράν, Συρία, Λίβανο και Κατάρ, μαζί με την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος του Ισραήλ, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Άγκυρα και ώθησαν την τουρκική κυβέρνηση να επιδιώξει ταχεία ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος για να αντιμετωπίσει πιθανές απειλές.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επικρίνει έντονα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, με τις διμερείς σχέσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι οι τουρκικές βάσεις και η υποστήριξη της Τουρκίας στον συριακό στρατό αποτελούν απειλή για το Ισραήλ.

Τουρκία: Ταχεία απόκτηση Eurofighter και διαπραγματεύσεις για F-35

Η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να παραλάβει άμεσα 12 μεταχειρισμένα Typhoon από προηγούμενους αγοραστές, όπως το Κατάρ και το Ομάν, ώστε να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της. Τα μέλη του Eurofighter Consortium —Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία— αναμένεται να εγκρίνουν την πώληση, ενώ σχεδιάζεται η παράδοση 28 νέων μαχητικών τα επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση τελικής συμφωνίας.

Ο Ερντογάν αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα κατά τις επισκέψεις του σε Κατάρ και Ομάν, ενώ αργότερα αυτόν τον μήνα θα φιλοξενήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την οριστικοποίηση των συμφωνιών.

Η απόκτηση των F-35 αποδεικνύεται πιο περίπλοκη. Η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα το 2019 και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις CAATSA μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Παρόλα αυτά, η Άγκυρα ελπίζει σε άρση των κυρώσεων, με την υποστήριξη προσωπικών σχέσεων Ερντογάν–Τραμπ και πιθανή προεδρική «απαλλαγή».

Το Kaan και η στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας

Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγή όπλων και αεροσκαφών. Το εγχώριο stealth μαχητικό Kaan προορίζεται να αντικαταστήσει τα παλαιά F-16 και αναμένεται να μπει σε μαζική παραγωγή το 2028. Η Τουρκία προσφέρει πρόσβαση στο Kaan στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας τεχνολογικής μεταφοράς για την αγορά Eurofighter από το Κατάρ.

Παράλληλα, η Τουρκία ενισχύει τις αεροπορικές της δυνατότητες μέσω του εγχώριου προγράμματος «Steel Dome» και της επέκτασης της κάλυψης με βλήματα μεγάλης εμβέλειας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα για την προστασία του εναέριου χώρου.